Ο Τζακ Γουάιτ καταδικάζει τον «εγωπαθή ηττημένο» Ντόναλντ Τραμπ για την αμετροεπή ανάρτηση για τον Ρομπ Ράινερ

Ο Τζακ Γουάιτ παρενέβη για να υπερασπιστεί την τιμή του Ρομπ Ράινερ, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τον θάνατο του καταξιωμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη ως αφετηρία για ένα βαθιά αναίσθητο παραλήρημα.

«Τραμπ, αηδιαστικό, άθλιο, εγωπαθές ηττημένο παιδί», έγραψε ο Γουάιτ στο Instagram, αναδημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης από την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social. «Ούτε αυτός ούτε κανένας από τους ακολούθους του μπορεί να υπερασπιστεί αυτή την απαράδεκτη, φρικτή προσβολή σε έναν όμορφο καλλιτέχνη που έδωσε τόσα πολλά στον κόσμο. Το να χρησιμοποιείς τον τραγικό θάνατο κάποιου για να προωθήσεις τη δική σου ματαιοδοξία και φασιστική αυταρχική ατζέντα είναι μια διεφθαρμένη και ναρκισσιστική αμαρτία. Ντροπή σου Τραμπ και σε όποιον το υπερασπίζεται αυτό».

Στην ανάρτηση, ο πρόεδρος φάνηκε στιγμιαία να θρηνεί τον Ράινερ, αν και αυτό κράτησε μόνο μέχρι την πρώτη πρόταση της ανάρτησής του. Αυτό που ακολούθησε μπορεί να περιγραφεί ως απαράδεκτη απόδοση ευθυνών στο θύμα. Ο Ράινερ πέθανε μαζί με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια, κάτι που η αστυνομία αντιμετωπίζει ως προφανείς ανθρωποκτονίες. Ο γιος τους Νικ συνελήφθη αφού φέρεται να σκότωσε τους γονείς του στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Ο Τραμπ έγραψε ότι το ζευγάρι είχε «φύγει από τη ζωή», λόγω «του θυμού που προκαλούσε στους άλλους μέσω της μαζικής, άκαμπτης και ανίατης πάθησής του με μια ασθένεια που παραλύει το μυαλό, γνωστή ως ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΡΑΜΠ, που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS». Αφού ξέσπασε για «την έντονη εμμονή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» και τη λεγόμενη «Χρυσή Εποχή της Αμερικής», ο Τραμπ πρόσθεσε: «Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη».

Ο Ράινερ μίλησε ανοιχτά για την πολιτική του οπτική τόσο στη ζωή του όσο και στο έργο του. Τα «Λίγοι Καλοί Άνδρες», «Ο Αμερικανός Πρόεδρος», «Σοκ και Δέος» και «Λέινερ Τζον Μπους» είναι μερικά από τα έργα της φιλμογραφίας του που καταπιάνονται με πολύπλοκα πολιτικά ζητήματα και ενθαρρύνουν τους θεατές να εξετάσουν πιο προσεκτικά τις ευρύτερες επιπτώσεις διαφόρων κυβερνητικών αποφάσεων.

Σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone που δημοσιεύτηκε τον Μάιο, ο Ράινερ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προσπάθησε «να μετατρέψει αυτή τη χώρα σε μια πλήρη απολυταρχία», προσθέτοντας: «Και επειδή είναι τόσο ηλίθιος και τόσο ανίκανος, θα αποτύχει, όπως ακριβώς απέτυχε με όλα όσα έχει κάνει ποτέ στη ζωή του».

