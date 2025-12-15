Η Χάιντι Κλουμ φωτογραφίζεται για το Elle με τον 20χρονο γιο της, Χένρι: «Ποιος είναι αυτός ο όμορφος άντρας δίπλα μου;»

Η Χάιντι Κλουμ είναι έτοιμη να μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 52χρονο σούπερ μόντελ φωτογραφήθηκε για το νέο τεύχος του Elle Germany μαζί με τον 20χρονο γιο της Χένρι Σάμιουελ.

Φωτογραφημένο από τον θρυλικό φωτογράφο Ράνκιν, το δίδυμο μητέρας-γιου μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, την οικογενειακή σοφία και την εξελισσόμενη βιομηχανία του μόντελινγκ στη συνοδευτική συνέντευξη.

«Ποιος είναι αυτός ο όμορφος άντρας δίπλα μου;» έγραψε η Κλουμ στο Instagram. «Μπορώ να σας συστήσω τον έξυπνο, αστείο, ευγενικό, στοργικό γιο μου @henryguenthersamuel. Είμαι τόσο περήφανη για σένα! Σ’ αγαπώ, μαμά ❤️❤️❤️»

Ο Χένρι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά της Κλουμ. Μοιράζεται επίσης τις κόρες της Λένι, 21 ετών, και Λου, 16 ετών, και τον γιο της Γιόχαν, 19 ετών, με τον πρώην σύζυγό της Σιλ.

Στο νέο εξώφυλλο, η Κλουμ κρατάει μια μίνι τσάντα με κρόσσια της Aigner. Τυλίγει τρυφερά το χέρι της γύρω από τους ώμους του γιου της, φορώντας ένα φόρεμα από τον Akris και ένα βραχιόλι με διαμάντια Bucherer.

Ο Χένρι, από την πλευρά του, διορθώνει το παπιγιόν στο κοστούμι του Brunello Cucinelli, φορώντας ένα ταιριαστό βραχιόλι από την Tiffany & Co.

Το εξώφυλλο του Elle Germany είναι η τελευταία επιτυχία του Σάμιουελ μετά από μια θυελλώδη χρονιά. Τον Ιανουάριο, έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ανοίγοντας την επίδειξη της Lena Erziak με ένα εντυπωσιακό μαύρο κοστούμι χωρίς πλάτη.

Μόλις δύο μήνες αργότερα, έκανε το πρώτο του σόλο εξώφυλλο περιοδικού με την Hunger, επίσης δια χειρός Ράνκιν. Έκτοτε, έχει υπογράψει με την NEXT Management για να προωθήσει την καριέρα του στη μόδα και την ψυχαγωγία.

Αναλογιζόμενη την εξέλιξη του κλάδου κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς καριέρας της, η Κλουμ σημείωσε ότι το μόντελινγκ έχει γίνει πιο συμπεριληπτικό.

«Ακόμα και οι γυναίκες στην ακμή τους, όπως εγώ, μπορούν ακόμα να βρίσκονται στα εξώφυλλα περιοδικών όπως το Elle», δήλωσε. «Αυτό δεν ήταν πραγματικά δυνατό πριν. Το ίδιο ισχύει και για τα μοντέλα με καμπύλες ή plus-size. Από αυτή την άποψη, πολλά έχουν πραγματικά αλλάξει προς το καλύτερο».

Όσο για την καλύτερη συμβουλή για το μόντελινγκ που έχει δώσει στον γιο της;

«Να προσέχω τη στάση του σώματός μου», μοιράστηκε η Σάμιουελ. «Μου αρέσουν τα βιντεοπαιχνίδια και καθόμουν συνεχώς σκυφτός πάνω από τον υπολογιστή. Αλλά η μητέρα μου μου ενστάλαξε επίσης πολλά σχετικά με την αυτοπεποίθηση».

Διαβάστε επίσης:

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» – Η συζήτηση με την Αμάλ που τον… επηρέασε

Eurovision 2026: Με νέο χαμηλό ρεκόρ συμμετοχών αλλά δύο ημιτελικούς- Η τελική λίστα

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)