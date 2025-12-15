Τζορτζ Κλούνεϊ: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» – Η συζήτηση με την Αμάλ που τον… επηρέασε

Μεγαλώνει και αλλάζει στάση ζωής ο Τζορτζ Κλούνεϊ;

Ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει πλέον να φιλά συμπρωταγωνίστριές του μπροστά στην κάμερα, έπειτα από μια συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του, Αμάλ Αλαμουντίν.

«Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» είπε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Daily Mail, εξηγώντας ότι έχει επιλέξει συνειδητά να αφήσει πίσω του τις ρομαντικές σκηνές με φιλιά, και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μονοπάτι στην καριέρα του.

George Clooney says he will no longer be “kissing girls” in movies after discussion with his wife Amal. pic.twitter.com/IWi1vjqMX8 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 15, 2025

«Προσπαθώ να ακολουθήσω τον δρόμο που είχε χαράξει ο Paul Newman, λέγοντας απλώς: εντάξει, δεν φιλάω πια κορίτσια στην οθόνη».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από μια ειλικρινή κουβέντα με τη σύζυγό του, κατά την οποία συνειδητοποίησε πως, όσο κι αν παραμένει δραστήριος και σε καλή φυσική κατάσταση, υπάρχουν όρια στο πώς εξελίσσονται οι ρόλοι με το πέρασμα του χρόνου.

«Μπορεί να αντέχω ακόμη, αλλά κάποια στιγμή οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», σχολίασε.

George Clooney: «Non bacerò più nessuna nei miei film. L'ho deciso con mia moglie quando ho compiuto 60 anni» https://t.co/skgacMrfIs December 15, 2025

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ρομαντικές ταινίες, ανάμεσά τους το Ticket to Paradise με τη Julia Roberts, το Intolerable Cruelty με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και το One Fine Day με τη Μισέλ Φάιφερ.

George Clooney says he’s done “kissing girls” on screen after talking it over with his wife, Amal. pic.twitter.com/dNkriH83YO — Pop Tingz (@PopTingz) December 15, 2025

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στους The New York Times, είχε αναφερθεί και σε ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν σκηνοθέτης τού είχε ζητήσει να αλλάξει τον τρόπο που φιλούσε σε μια σκηνή.

«Θυμάμαι να μου λέει: όχι έτσι, κι εγώ να απαντώ πως αυτός είναι ο τρόπος μου στην πραγματική ζωή».

Στην ίδια συζήτηση, είχε αποκαλύψει και ένα αστείο παρασκήνιο από τα γυρίσματα του Ticket to Paradise, λέγοντας ότι για την σκηνή φιλιού με τη Τζούλια Ρόμπερτς χρειάστηκε πολλές λήψεις. «Χρειάστηκαν δεκάδες λήψεις, οι περισσότερες με γέλια, μέχρι να γίνει σωστά, έπρεπε απλώς να το πετύχουμε».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Με νέο χαμηλό ρεκόρ συμμετοχών αλλά δύο ημιτελικούς- Η τελική λίστα

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

Οργισμένες αντιδράσεις για τις AI φωτογραφίες του Μαρτίκα δίπλα στον Παντελή Παντελίδη (Video)