search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:20
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 16:12

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» – Η συζήτηση με την Αμάλ που τον… επηρέασε

15.12.2025 16:12
clooney amal 887- new

Μεγαλώνει και αλλάζει στάση ζωής ο Τζορτζ Κλούνεϊ;

Ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει πλέον να φιλά συμπρωταγωνίστριές του μπροστά στην κάμερα, έπειτα από μια συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του, Αμάλ Αλαμουντίν.

 «Έχω αποφασίσει να μην φιλάω πια γυναίκες στις ταινίες» είπε ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Daily Mail, εξηγώντας ότι έχει επιλέξει συνειδητά να αφήσει πίσω του τις ρομαντικές σκηνές με φιλιά, και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μονοπάτι στην καριέρα του.

«Προσπαθώ να ακολουθήσω τον δρόμο που είχε χαράξει ο Paul Newman, λέγοντας απλώς: εντάξει, δεν φιλάω πια κορίτσια στην οθόνη».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από μια ειλικρινή κουβέντα με τη σύζυγό του, κατά την οποία συνειδητοποίησε πως, όσο κι αν παραμένει δραστήριος και σε καλή φυσική κατάσταση, υπάρχουν όρια στο πώς εξελίσσονται οι ρόλοι με το πέρασμα του χρόνου.

«Μπορεί να αντέχω ακόμη, αλλά κάποια στιγμή οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους», σχολίασε.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ρομαντικές ταινίες, ανάμεσά τους το Ticket to Paradise με τη Julia Roberts, το Intolerable Cruelty με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και το One Fine Day με τη Μισέλ Φάιφερ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στους The New York Times, είχε αναφερθεί και σε ένα περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, όταν σκηνοθέτης τού είχε ζητήσει να αλλάξει τον τρόπο που φιλούσε σε μια σκηνή.

«Θυμάμαι να μου λέει: όχι έτσι, κι εγώ να απαντώ πως αυτός είναι ο τρόπος μου στην πραγματική ζωή».

Στην ίδια συζήτηση, είχε αποκαλύψει και ένα αστείο παρασκήνιο από τα γυρίσματα του Ticket to Paradise, λέγοντας ότι για την σκηνή φιλιού με τη Τζούλια Ρόμπερτς χρειάστηκε πολλές λήψεις. «Χρειάστηκαν δεκάδες λήψεις, οι περισσότερες με γέλια, μέχρι να γίνει σωστά, έπρεπε απλώς να το πετύχουμε».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Με νέο χαμηλό ρεκόρ συμμετοχών αλλά δύο ημιτελικούς- Η τελική λίστα

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

Οργισμένες αντιδράσεις για τις AI φωτογραφίες του Μαρτίκα δίπλα στον Παντελή Παντελίδη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

latinopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:19
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

latinopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

1 / 3