Συγκινεί η Άννα Φόνσου στον αποχαιρετισμό της στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Δεν μπορώ να σου πω αντίο, παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ»

Θλίψη στον χώρο του θεάματος προκάλεσε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, 15/12, στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να τον αποχαιρετά με συγκινητικές αναρτήσεις μέσω social media.

Το «αντίο» της Άννας Φόνσου στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Μεταξύ αυτών, και η Άννα Φόνσου, η οποία θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό της με ένα post της στον λογαριασμό του «actors house official» στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους στο θέατρο και έγραψε: «Αχ αγαπημένε μου… έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις… κι εμείς που τόσο σ’ αγαπήσαμε πώς θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ’ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ…».

