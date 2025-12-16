search
16.12.2025 08:43

Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Μπέο και Μουτίδου: «Η πρώτη ξεφτίλα κυρία μου είστε εσείς» – «Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω» (Video)

16.12.2025 08:43
moutidou-beos-new

Έναν άνευ προηγουμένου καβγά στον τηλεοπτικό αέρα παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του Real View χθες (15/12), με πρωταγωνιστές τον Αχιλλέα Μπέο και τη Σοφία Μουτίδου.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση του δήμου να τοποθετηθούν ζωντανά άλογα στη Φάτνη της πόλης, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από φιλοζωικούς κύκλους, ανοίγοντας δημόσια συζήτηση.

Η συζήτηση ξέφυγε, ωστόσο, σχεδόν από τα πρώτα λεπτά…

«Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στραφήκαν εναντίον σας για το αλογάκι και δεν έχει στραφεί κανείς εναντίον σας τόσα χρόνια για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε όποτε έχετε ευκαιρία για άνθρωπο» είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου με τον Αχιλλέα Μπέο να απαντά με προσωπική επίθεση προς την ηθοποιό.

«Η πρώτη ξεφτίλα κυρία Μουτίδου είστε εσείς» είπε, με την ένταση να κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο και τη συζήτηση να μετατρέπεται σε ανοιχτή σύγκρουση στον αέρα.

«Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό; Ότι θα ’ρθείτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση; Γιατί θα ερχόταν κανένας να σε δει;» συνέχισε ο Αχιλλέας Μπέος.

«Δεν μπορώ να κάνω στον Βόλο παράσταση, ούτε στις Σέρρες. Έχω μια ελαφριά τσίπα. Όλος ο Βόλος έρχεται πάντα όποτε πάω. Αλλά όσο είσαι εσύ εκεί πέρα δεν πρόκειται να πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω» απάντησε η ηθοποιός με το πάνελ να προσπαθεί μάταια να επαναφέρει την τάξη.

