search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 22:49

Εκνευρισμένος ο Ροντ Στιούαρτ στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου για όλους, φύγε, δεν σε χρειαζόμαστε εδώ» (Video)

15.12.2025 22:49
rod-stewart

Τον εκνευρισμό του Ροντ Στιούαρτ προκάλεσε περιστατικό που έλαβε χώρα στη διάρκεια της συναυλίας του στην Αθήνα, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο σχετικό clip ο 80χρονος τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy», όταν ξαφνικά διέκοψε την ερμηνεία του και άρχισε να απευθύνεται σε άτομο που ήταν κάτω από τη σκηνή, ζητώντας του να απομακρυνθεί από το σημείο.

Το εν λόγω άτομο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν θεατής ή κάποιος από τους εργαζόμενους ως security στο πλαίσιο της συναυλίας, φέρεται να ενοχλήθηκε με ένα πανό που κρατούσε μια γυναίκα.

@chris_antoniadou7 Rod Stewart is pissed off! What happened? #rodstewart #rodstewartconcert #popmusic #concert #pissedoff ♬ original sound – chris_antoniadou

«Φύγε από τη γ@@@@@@ μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», ακούγεται να λέει ο Ροντ Στιούαρτ.

Ο ίδιος, τόνισε στη συνέχεια απευθυνόμενος στο ίδιο άτομο, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να παραπονιέται: «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει ένα πανό. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τζακ Γουάιτ καταδικάζει τον «εγωπαθή ηττημένο» Ντόναλντ Τραμπ για την αμετροεπή ανάρτηση για τον Ρομπ Ράινερ

Συγκινεί η Άννα Φόνσου στον αποχαιρετισμό της στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Δεν μπορώ να σου πω αντίο, παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ»

Η Χάιντι Κλουμ φωτογραφίζεται για το Elle με τον 20χρονο γιο της, Χένρι: «Ποιος είναι αυτός ο όμορφος άντρας δίπλα μου;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 44χρονου που επιχείρησε να πνίξει τη σύντροφό του με κορδόνια

nunn panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ξαφνικό πρόβλημα με Ναν, αμφίβολος για τον αγώνα με τη Φενέρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 01:00
saleh-gerapetritis
ΚΟΣΜΟΣ

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: «Μικρά βήματα σε μακρύ δρόμο» η πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία – «Κόκκινη γραμμή» το Ντονμπάς

foinikounta dolofonia apologia
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα μετά από τη μαραθώνια απολογία τους

1 / 3