Εκνευρισμένος ο Ροντ Στιούαρτ στη συναυλία του στην Αθήνα: «Χαλάς το σόου για όλους, φύγε, δεν σε χρειαζόμαστε εδώ» (Video)

Τον εκνευρισμό του Ροντ Στιούαρτ προκάλεσε περιστατικό που έλαβε χώρα στη διάρκεια της συναυλίας του στην Αθήνα, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο σχετικό clip ο 80χρονος τραγουδιστής ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy», όταν ξαφνικά διέκοψε την ερμηνεία του και άρχισε να απευθύνεται σε άτομο που ήταν κάτω από τη σκηνή, ζητώντας του να απομακρυνθεί από το σημείο.

Το εν λόγω άτομο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν θεατής ή κάποιος από τους εργαζόμενους ως security στο πλαίσιο της συναυλίας, φέρεται να ενοχλήθηκε με ένα πανό που κρατούσε μια γυναίκα.

«Φύγε από τη γ@@@@@@ μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ», ακούγεται να λέει ο Ροντ Στιούαρτ.

Ο ίδιος, τόνισε στη συνέχεια απευθυνόμενος στο ίδιο άτομο, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να παραπονιέται: «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει ένα πανό. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;».

