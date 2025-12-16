search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:48
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 10:23

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, κάθε μέρα είναι γιορτή – Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μαζί του» (Video)

16.12.2025 10:23
ioanna-triantafillidou-new

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση του γιου της μίλησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, επισημαίνοντας ότι η άφιξη του παιδιού της έχει δώσει νέο νόημα στη ζωή της, με την ίδια να βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα, απολαμβάνοντας τον νέο της ρόλο ως μητέρα.

«Από τη στιγμή που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά θα είναι ακόμα πιο ζεστές και πιο φωτεινές οι γιορτές, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί με το μωράκι, γνωρίζω εκείνο και εμένα σε έναν νέο ρόλο, σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα. Έχουμε καταλήξει στο όνομα, αλλά είναι νωρίς ακόμα» ανάφερε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Κίμωνα Κουρή πριν από τρεις μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το συγκινητικό αντίο του Σπύρου Μπιμπίλα

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Η κόρη μου με έστειλε σε ψυχοθεραπευτή για να διαχειριστώ ότι θα φύγει από το σπίτι» (Video)

Άγριος καβγάς ανάμεσα σε Μπέο και Μουτίδου: «Η πρώτη ξεφτίλα κυρία μου είστε εσείς» – «Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

opekepe-evropeos-eisageleas
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 8 από τους 16 συλληφθέντες – Αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι

madonna-new
LIFESTYLE

Μαντόνα – Γκάι Ρίτσι: Πρώτη συνάντηση μετά από 17 χρόνια (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς απαντά ο γνωστός τραγουδιστής στις φερόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 11:47
akram
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ξύπνησε από το κώμα ο 24χρονος τρομοκράτης και καταθέτει

chiara-ferragni
LIFESTYLE

Chiara Ferragni: Η άνοδος, το σκάνδαλο και η πτώση της διάσημης influencer

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα προς τους αγρότες: Τους περιμένω και αύριο το πρωί – Συζήτηση με τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα (Video)

1 / 3