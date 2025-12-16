Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Από τη στιγμή που ήρθε ο γιος μου, κάθε μέρα είναι γιορτή – Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μαζί του» (Video)

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση του γιου της μίλησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, επισημαίνοντας ότι η άφιξη του παιδιού της έχει δώσει νέο νόημα στη ζωή της, με την ίδια να βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα, απολαμβάνοντας τον νέο της ρόλο ως μητέρα.

«Από τη στιγμή που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά θα είναι ακόμα πιο ζεστές και πιο φωτεινές οι γιορτές, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί με το μωράκι, γνωρίζω εκείνο και εμένα σε έναν νέο ρόλο, σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα. Έχουμε καταλήξει στο όνομα, αλλά είναι νωρίς ακόμα» ανάφερε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον Κίμωνα Κουρή πριν από τρεις μήνες.

