search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:34
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 13:56

Κλιφ Ρίτσαρντ: Ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη (Video)

16.12.2025 13:56
cliff-richard-new

Με καρκίνο του προστάτη διαγνώστηκε ο Κλιφ Ρίτσαρντ, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «Good Morning Britain», υπογραμμίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης προληπτικών εξετάσεων για τους άντρες.

Ο 85χρονος θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής μίλησε για τη μάχη που δίνει τον τελευταίο χρόνο, επισημαίνοντας ότι η νόσος «έχει υποχωρήσει προς το παρόν».

«Δεν ξέρω αν ο καρκίνος θα επιστρέψει. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει, απολύτως, είμαι πεπεισμένος, να κάνουμε εξετάσεις, να ελεγχθούμε προληπτικά» τόνισε.

Όπως εξήγησε, η διάγνωση προέκυψε στο πλαίσιο ιατρικού ελέγχου πριν από την έναρξη της περιοδείας του σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

«Για καλή μου τύχη δεν είχε προχωρήσει και δεν είχε κάνει μετάσταση. Δεν είχε μεταφερθεί στα οστά ή κάτι τέτοιο» σημείωσε, περιγράφοντας τα δεδομένα που του έδωσαν οι γιατροί.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τόνισε την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης όλων για έγκαιρο έλεγχο και θεραπεία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πολιτείας.

«Έχουμε κυβερνήσεις που φροντίζουν τη χώρα μας και όλους όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα. Όλοι αξίζουμε να έχουμε την ίδια δυνατότητα να κάνουμε ένα τεστ και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τις θεραπείες πολύ νωρίς. Έχει περάσει μόνο ένας χρόνος από τότε που έχω έρθει σε επαφή με τον καρκίνο, αλλά στην πραγματικότητα, κάθε φορά που μιλούσα με κάποιον, αυτό ήταν το θέμα συζήτησης και γι’ αυτό πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας πρέπει να μας ακούσει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβάλει πιο ενεργά στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του προστάτη, εκφράζοντας προθυμία συνεργασίας ακόμη και με τον βασιλιά Κάρολο.

«Έχω συμμετάσχει σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια και αν ο βασιλιάς είναι πρόθυμος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι, και σίγουρα κι εγώ, θα τον πλαισιώσουμε. Αν ο βασιλιάς ακούει, τότε είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε: “Ναι, είμαστε διαθέσιμοι”» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Η Κάιλι Μινόγκ κατακτά για 11η φορά την κορυφή των βρετανικών charts

Μποφίλιου – Χαρούλης: Δεν θα τραγουδήσουν Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία τους – Στον Μίκη Θεοδωράκη το αφιέρωμα

Θάνος Μικρούτσικος: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του – Η γνωριμία, ο σύντομος χωρισμός και οι στιγμές στο νοσοκομείο (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

famellos ota 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Το υπ. Παιδείας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα σε σχολείο στη Κυψέλη

dimoi louketo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφισμα διαβίβασε η ΚΕΔΕ στον ΠτΒ και τα κόμματα

tileorasi
ADVERTORIAL

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 15:34
xrysi avgi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Χρυσή Αυγή – Κόλαφος η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας επελέχη ως στόχος επειδή τους χλεύαζε – Ήταν απόφαση της ηγεσίας»

famellos ota 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης – Η κυβέρνηση κλείνει την «κάνουλα» στους Δήμους

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Το υπ. Παιδείας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το μαχαίρωμα σε σχολείο στη Κυψέλη

1 / 3