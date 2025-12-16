Κλιφ Ρίτσαρντ: Ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη (Video)

Με καρκίνο του προστάτη διαγνώστηκε ο Κλιφ Ρίτσαρντ, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «Good Morning Britain», υπογραμμίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης προληπτικών εξετάσεων για τους άντρες.

Ο 85χρονος θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής μίλησε για τη μάχη που δίνει τον τελευταίο χρόνο, επισημαίνοντας ότι η νόσος «έχει υποχωρήσει προς το παρόν».

«Δεν ξέρω αν ο καρκίνος θα επιστρέψει. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει, απολύτως, είμαι πεπεισμένος, να κάνουμε εξετάσεις, να ελεγχθούμε προληπτικά» τόνισε.

Όπως εξήγησε, η διάγνωση προέκυψε στο πλαίσιο ιατρικού ελέγχου πριν από την έναρξη της περιοδείας του σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

«Για καλή μου τύχη δεν είχε προχωρήσει και δεν είχε κάνει μετάσταση. Δεν είχε μεταφερθεί στα οστά ή κάτι τέτοιο» σημείωσε, περιγράφοντας τα δεδομένα που του έδωσαν οι γιατροί.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τόνισε την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης όλων για έγκαιρο έλεγχο και θεραπεία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πολιτείας.

«Έχουμε κυβερνήσεις που φροντίζουν τη χώρα μας και όλους όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα. Όλοι αξίζουμε να έχουμε την ίδια δυνατότητα να κάνουμε ένα τεστ και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τις θεραπείες πολύ νωρίς. Έχει περάσει μόνο ένας χρόνος από τότε που έχω έρθει σε επαφή με τον καρκίνο, αλλά στην πραγματικότητα, κάθε φορά που μιλούσα με κάποιον, αυτό ήταν το θέμα συζήτησης και γι’ αυτό πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας πρέπει να μας ακούσει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβάλει πιο ενεργά στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του προστάτη, εκφράζοντας προθυμία συνεργασίας ακόμη και με τον βασιλιά Κάρολο.

«Έχω συμμετάσχει σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια και αν ο βασιλιάς είναι πρόθυμος να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι, και σίγουρα κι εγώ, θα τον πλαισιώσουμε. Αν ο βασιλιάς ακούει, τότε είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε: “Ναι, είμαστε διαθέσιμοι”» τόνισε.

