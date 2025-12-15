Η Κάιλι Μινόγκ κατακτά για 11η φορά την κορυφή των βρετανικών charts

Η Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) απέδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στα βρετανικά charts, κατακτώντας για 11η φορά την κορυφή με το «Kylie Christmas (Fully Wrapped)».

Με αυτό το επίτευγμα, η Αυστραλή σούπερ σταρ ανεβαίνει στο πάνθεον των θρύλων, ισοφαρίζοντας με τον David Bowie και τον Eminem στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο 1 άλμπουμ όλων των εποχών.

Το «Kylie Christmas (Fully Wrapped)» είναι επανακυκλοφορία του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της του 2015. Παρά το γεγονός ότι το άλμπουμ είχε φτάσει μόλις στο Νο 12, η νέα κυκλοφορία — η οποία περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια και μία ανανεωμένη σειρά κομματιών — μετράται ως νέο έργο σύμφωνα με τους κανόνες των charts, διευρύνοντας μια μη συνεχόμενη επιτυχία που ξεκίνησε το 1988, όταν το ομώνυμο ντεμπούτο της παρέμεινε στην κορυφή για έξι εβδομάδες.

Η Κάιλι, πλέον, βρίσκεται μπροστά από τεράστια ονόματα όπως οι Abba, Coldplay, Michael Jackson, Elton John και Queen, ενώ ισοβαθμεί επίσης με τους Rod Stewart και U2. Ωστόσο, η μάχη για την απόλυτη κορυφή παραμένει ανοιχτή με την σταρ να βρίσκεται ακόμα πίσω από τους απόλυτους ηγέτες, τους Beatles και τον Robbie Williams, οι οποίοι μοιράζονται την πρώτη θέση με 15 Νο 1 άλμπουμ στο ενεργητικό τους. Μάλιστα, ο Robbie Williams ελπίζει να αναδειχθεί ο μοναδικός κάτοχος αυτού του ρεκόρ τον Φεβρουάριο, με την κυκλοφορία του επερχόμενου άλμπουμ του, με τίτλο «Britpop».

Επίσης η Αυστραλή ντίβα επιβεβαιώνει την παρουσία της και στη μάχη του επίσημου chart των singles, με το «XMAS», να βρίσκεται ήδη στο Νο 16. Το τραγούδι, που αποτελεί αποκλειστική κυκλοφορία της Amazon (Amazon Music Original), αναμένεται να καταγράψει άνοδο καθώς κυκλοφόρησαν και οι εκδόσεις σε CD και βινύλιο, οι πωλήσεις των οποίων συμβάλλουν σημαντικά στην εποχή του streaming.

Σημειώνεται ότι το διαχρονικό «Last Christmas» των Wham! επέστρεψε στη κορυφή του chart εκτοπίζοντας το «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift, το οποίο κατείχε την πρώτη θέση για επτά μη συνεχόμενες εβδομάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η βασίλισσα των Χριστουγέννων, Mariah Carey, με το θρυλικό «All I Want for Christmas Is You» και ακολουθούν στο Νο 4 το «Rockin’ Around the Christmas Tree» της Brenda Lee και το «Underneath the Tree» της Kelly Clarkson.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση για το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι στo Hνωμένο Βασίλειο θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

