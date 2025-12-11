Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, μας επιφυλάσσουν ένα δώρο για να φέρουν την Χριστουγεννιάτικη διάθεση σε όλα τα σπίτια: Το νέο τους ντουέτο με τίτλο «Merry Merry Ηo!»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Tον Αύγουστο που μας πέρασε, ο Γιώργος ξεκίνησε την ιδέα ενός καινούργιου ντουέτου και μαζί με τον Μάριο έγραψαν ένα τραγούδι γεμάτο χαρά, φρεσκάδα, τις μοναδικές φωνές τους και κυρίως την μαγική διάθεση των γιορτών!
Λίγο πριν ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για την περιοδεία τους με τίτλο «Christmas Dreams» που θα τους ταξιδέψει στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, αλλά και σε Ηράκλειο, Βόλο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας χαρίζουν ένα ακόμη δώρο για τις γιορτές!
Βρείτε και ακούστε το “Merry Merry Ho!” ψηφιακά, εδώ:
https://MarioFrangoulisGeorgePerris.lnk.to/MerryMerryHoPR
Βρείτε το τραγούδι σε WAV + υλικό για social media:
https://umusic.box.com/s/zcg19asore4lr2a067aaf0zx0y7vth1u
