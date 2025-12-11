Ο Γιώργος Περρής μας φέρνει τα πιο ατμοσφαιρικά… Χριστούγεννα!

Ο Γιώργος Περρής είναι πολυταξιδεμένος, έχει το χάρισμα να τραγουδάει με μεγάλη ευκολία στα ελληνικά, τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά – και όχι μόνο, αγαπάει τα Χριστούγεννα και τα τιμάει κάθε χρόνο οργανώνοντας σειρές παραστάσεων ανά την Ελλάδα και φέτος μας κάνει ένα ακόμη δώρο εν όψει των Χριστουγέννων: το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Χριστούγεννα στην Αθήνα» το οποίο ηχογραφήθηκε και κινηματογραφήθηκε στο υπέροχο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Πρόκειται για την ζωντανή ηχογράφηση που έλαβε χώρα κατά την μαγνητοσκόπηση του τηλεοπτικού του αφιερώματος «The Most Wonderful Time!» που προβλήθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο PBS και άγγιξε πάνω από 100 εκατ. τηλεθεατές.

Όσο και να ταξιδεύει ανά τον κόσμο και να τραγουδάει σε πολύ σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, είτε μόνος είτε συναντώντας επί σκηνής πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες (όπως η Lara Fabian και ο Michel Legrand), άλλο τόσο του είναι σημαντικό να επιστρέφει στην Αθήνα του και να την προβάλλει στο εξωτερικό. Εξού και όλα τα τηλεοπτικά του αφιερώματα για τηλεοπτικά κανάλια του εξωτερικού, έχουν μαγνητοσκοπηθεί στην Ελλάδα.

O διεθνής Γιώργος Περρής διάλεξε κάποια κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να τα φωτίσει με την μαγική, ζεστή φωνή του και μας χαρίζει το soundtrack της εορταστικής περιόδου για φέτος και για τα χρόνια που έρχονται. Άλλωστε μιλάμε για την «πιο υπέροχη περίοδο της χρονιάς» («The most wonderful time of the year»), την περίοδο που όλοι θέλουμε να γυρνάμε σε μια αθωότητα, μια ζεστασιά και μια αρμονία με τον εαυτό μας και τον κόσμο που μας περιβάλει.

Ο Γιώργος Περρής και μια 18μελής big band ορχήστρα μας χαρίζουν μια υπέροχη ηχογράφηση.

