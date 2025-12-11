Πασχάλης Τερζής: Μεγάλη επιστροφή του αγαπημένου καλλιτέχνη με νέο τραγούδι (Video)

Με νέο τραγούδι επιστρέφει ο Πασχάλης Τερζής έπειτα από απουσία χρόνων από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Νικολόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ.

«Μας λείπει ο Πασχάλης. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Σε λίγο καιρό θα ακούσουμε ένα νέο τραγούδι από τον Πασχάλη» τόνισε.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση και σεβασμό για τη διαδρομή και το εκτόπισμα του Πασχάλη Τερζή, επισημαίνοντας ότι ο καλλιτέχνης είχε αφήσει το ανεξίτηλο αποτύπωμά του πριν ακόμη κάνει δισκογραφία.

«Πριν βγει στη δισκογραφία, ο Πασχάλης είχε αλωνίσει όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, Κοζάνης. Ο γλυκύτατος αυτός άνθρωπος, φίλος μου πάρα πολύ. Δεν ξέρετε τι είχε τραγουδήσει. Μέχρι που τον βρήκε ο Πατσιφάς της Λύρας, του έφτιαξε μια label για λαϊκά και μετά τον ανακάλυψε κι ο Νικολόπουλος. Ήταν ο λαϊκός, ο βαρύς, μα ήταν ένας τενόρος λαϊκός, είχε σπουδαία φωνή. Είναι ο μόνιμος τσακωμός μου με τον αδερφό μου, ο τελευταίος μου τσακωμός ήταν αυτό. Και του έλεγα για τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης και μου λέει όχι. Έχει γίνει ένας τελευταίος τσακωμός δυστυχώς δεν ζει ο αδερφός μου να τσακωνόμαστε ακόμα. Όπου εγώ επέμενα, σαν ο άλλος πυλώνας της ιστορίας της νύχτας. Το ηχόχρωμα του Μητροπάνου και τη φωνή του, μέχρι του Πασχάλη, είναι όλο το φάσμα του λαϊκού τραγουδιού, χωράει πολλά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

