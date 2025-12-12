Θάνος Μικρούτσικος: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του – Η γνωριμία, ο σύντομος χωρισμός και οι στιγμές στο νοσοκομείο (Videos)

Ένα αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στην εκπομπή «Mega Stories» λίγο πριν συμπληρωθούν 6 χρόνια από τον θάνατο του αείμνηστου μουσικού.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που τίμησαν τη μνήμη του, φωτίζοντας γνωστές αλλά και άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του, ήταν και η σύζυγός του Μαρία Παπαγιάννη με την οποία απέκτησε δύο από τέσσερα παιδιά του.

Η Μαρία Παπαγιάννη μίλησε για τη γνωριμία τους, την κοινή τους πορεία στη ζωή, τον σύντομο χωρισμό τους, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ο σύντομος χωρισμός και η επανασύνδεση

«Όταν του πρότεινε ο Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού ήταν πολύ φρέσκια η σχέση μας. Μόλις που είχαμε συναντηθεί. Θυμάμαι πως η πρώτη πρόταση έφτασε όταν ήμασταν στο πρώτο μας ταξίδι, σχεδόν κρυφό από όλους. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, του είπα “προφανώς δεν θα δεχτείς”. Μόλις είχα ερωτευτεί έναν τρελό μουσικό στο Μέγαρο και ξαφνικά όλο αυτό με τρόμαξε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβα ότι το σκέφτεται, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα αλλάξουν όλα. Γυρνάμε στην Αθήνα λοιπόν και μια μέρα μου λέει πως είπε ναι. “Εντάξει, τότε και ‘γω όχι” του είπα και πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι, χωρίσαμε» είπε η Μαρία Παπαγιάννη, αποκαλύπτοντας τον σύντομο χωρισμό τους.

«Ήταν πολύ πολύ νωρίς. Με πήρε τηλέφωνο στη δουλειά και μου είπε “δεν σου λέω να γυρίσεις, θέλω απλώς να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα για σένα”. Φυσικά γύρισα με όλα μου τα πράγματα πίσω και είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο αυτόν του Καββαδία, που το αγαπάω πάρα πολύ» πρόσθεσε στη συνέχεια, για την επανασύνδεση που δεν άργησε να έρθει.

Το συγκινητικό γράμμα – «Δεν το βάζω κάτω»

Στη συνέχεια, η Μαρία Παπαγιάννη μίλησε για τις δύσκολες στιγμές μετά τη διάγνωση του μουσικοσυνθέτη με καρκίνο τον οποίο ανακάλυψε τυχαία μετά από δική της προτροπή να κάνει προληπτικές εξετάσεις. Όπως τόνισε, ο ίδιος δεν έχασε στιγμή το θάρρος και την αισιοδοξία του, ενώ συγκινεί μιλώντας για ένα γράμμα στο οποίο ο Θάνος Μικρούτσικος εξηγούσε ότι η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή, ωστόσο, ο ίδιος δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει τη μάχη…

«Το βρήκαμε τυχαία το πρόβλημα υγείας του. Τον απείλησα ότι έχει μεγαλώσει πολύ και ότι δεν έπρεπε να κάνει περιοδεία. Εκείνος επέμενε και του είπα να κάνει όλες τις εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, τελείως τυχαία βρέθηκε αυτό που αποδείχτηκε πολύ μεγάλο πρόβλημα» είπε και πρόσθεσε:

«Ήταν ψύχραιμος όταν αρρώστησε, δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβήθηκε, αλλά σε εμάς τουλάχιστον δεν το έδειξε. Έλεγε “έζησα μία τόσο πλούσια ζωή, είμαι τόσο ευγνώμων για όσα έζησα στη ζωή μου, οπότε δεν θα κλαφτώ γι’ αυτό που μου έτυχε”. Από την επόμενη ημέρα έγραψε ένα γράμμα και εξηγούσε τα πάντα. Έλεγε ότι ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασή του και ότι δεν το έβαζε κάτω. Την άλλη μέρα το πρωί ήμασταν όλοι σε κατάθλιψη. Μας ζήτησε να πάμε όλοι στις δουλειές μας. Την περίοδο που έκανε θεραπείες, πηγαίναμε στο νοσοκομείο για θεραπεία και ήξερε τις νοσοκόμες, ανθρώπους που είχαν το ίδιο πρόβλημα με αυτόν και πήγαινε και τους έδινε θάρρος. Έλεγε “δυνατά, μην ανησυχείς” και μετά αφού ξεκινούσε τη θεραπεία, έλεγε “βγάλε τα ισπανικά, δεν θα φύγω αν δεν μάθεις τέλεια ισπανικά”. Και εγώ υποδυόμουν ότι καταλάβαινα αυτά που μου έλεγε. Ισπανικά δεν έμαθα, ο Θάνος έφυγε και τώρα κάνω ξανά ισπανικά για να αποδείξω ότι τα καταφέρνω».

«Η κοινή ζωή μας… 26 χρόνια εκδρομή»

Τέλος, η Μαρία Παπαγιάννη θυμάται τα 26 χρόνια κοινής πορείας με τον Θάνο Μικρούτσικο, επισημαίνοντας ότι στην καρδιά της έχουν αποτυπωθεί σαν 26 χρόνια εκδρομής. Η φράση «Μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ» που άκουγε συχνά από το στόμα του, της λείπει όσο και η παρουσία του στη ζωή της, την κάθε μέρα της, την κάθε στιγμή της…

«Καμιά φορά λέω ότι ήταν 26 χρόνια εκδρομή, ζωντάνευε κάθε στιγμή. Τα έκανε όλα με μία ιεροτελεστία. Συχνά μου έλεγε “μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ”. Αυτό μου έχει λείψει πολύ. Για το πρώτο φλερτ έλεγε ότι έκανε εκείνος την πρώτη κίνηση. Ήμουν στη Λάρισα, 12-13 χρονών και ένας ξάδελφος τραγουδούσε περίεργα τραγούδια από τα “Πολιτικά”, τρία χρόνια μετά πήρα τον “Σταυρό του νότου”. Όντως έγινε σε κάποια συνέντευξη, η αδερφή μου ήξερε το πάθος μου, της είπα ότι ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Δεν ξέρω ποιος έκανε την πρώτη κίνηση, αλλά εγώ τον κουβαλούσα πολλά χρόνια μέσα μου σαν θαύμα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2019 σε ηλικία 72 ετών, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να θρηνεί μια εμβληματική μορφή της μουσικής, έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του.

