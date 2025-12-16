search
«Somewhere Out There»: Ξεκινούν στις αρχές του 2026 τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Alexander Payne

credit: AP

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Αλεξάντερ Πέιν (Alexander Payne) ετοιμάζεται για το πρώτο του μεγάλο βήμα στον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, σκηνοθετώντας τη δανέζικη ταινία «Somewhere Out There».

Η νορβηγίδα ηθοποιός των «The Worst Person in the World» και «Sentimental Value», Ρενάτε Ράινσβε (Renate Reinsve), θα βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ της φιλόδοξης παραγωγής.

Σύμφωνα με αναφορές του Production Weekly, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026 στη Δανία. Ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας «The Holdovers», Άιγκιλ Μπριλντ (Eigil Bryld) θα συμμετέχει στη δημιουργική ομάδα.

Αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, σύμφωνα με το Screen το σενάριο υπογράφει ο νορβηγός συγγραφέας και σεναριογράφος Έρλεντ Λόε (Erlend Loe), βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα του σουηδού δημιουργού Άκε Σάντγκρεν (Åke Sandgren).

Σύμφωνα με το World of Reel, o διάσημος σκηνοθέτης βρίσκεται σε μία εξαιρετικά δημιουργική περίοδο έχοντας αρκετά πρότζεκτ στα σκαριά, αλλά αυτό φέρεται να είναι το επόμενο.

Παράλληλα ετοιμάζει το sequel της cult-κωμωδίας του 1999, «Election», με την Ρις Γουίδερσπουν (Reese Whitherspoon) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της φιλόδοξης Tracy Flick. Αν και το sequel είχε αρχικά σχεδιαστεί ως παραγωγή streaming σε συνεργασία με την Paramount, ο Πέιν έχει εκφράσει την επιθυμία για κινηματογραφική διανομή.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται ένα γουέστερν εποχής, τοποθετημένο στον 19ο αιώνα με τον Πολ Τζιαμάτι (Paul Giamatti) στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον σεναριογράφο του «Holdovers», Ντέιβιντ Χέμινγκσον (David Hemingson) να υπογράφει το σενάριο.

