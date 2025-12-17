search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:27
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2025 10:14

Πρώτη «γεύση» από το «Disclosure Day» του Spielberg – Στον «αέρα» το πρώτο teaser (video)

17.12.2025 10:14
DisclosureDay

Μετά από μήνες άκρας μυστικότητας και φημών, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), «Disclosure Day».

Το τρέιλερ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας το οποίο αποτελεί τη θριαμβευτική επιστροφή του κορυφαίου σκηνοθέτη στο είδος που αγάπησε και καθόρισε.

«Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε… στην Ημέρα της Αποκάλυψης («Disclosure Day»)», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Βασισμένο σε ιδέα του Σπίλμπεργκ το σενάριο φέρει την υπογραφή του μακροχρόνιου συνεργάτη του, Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε μια σειρά από ταινίες όπως: «Jurassic Park», «Jurassic Park: The Lost World», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Το λαμπερό καστ αποτελείται από τους Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Ίβ Χιούσον (Eve Hewson), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) Γουάιτ Ράσελ (Wyatt Russell), Χένρι Λόιντ-Χιούζ (Henry Lloyd-Hughes), Μάικλ Γκαστόν (Michael Gaston) και Έλιοτ Βίλαρ (Elliot Villar).

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε από την Universal Pictures ξεκινά με την Μπλαντ να υποδύεται μια μετεωρολόγο που ξαφνικά κατακλύζεται από μια μυστηριώδη, εξωγήινη δύναμη ενώ παρουσιάζει ζωντανά την πρόγνωση του καιρού.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ (Kristie Macosko Krieger) και Σπίλμπεργκ για λογαριασμό της Amblin Entertainment.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Disclosure Day» είναι η πρώτη ταινία του θρυλικού δημιουργού μετά το ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ του 2022 «The Fabelmans» το οποίο έλαβε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Deadline.

Διαβάστε επίσης:

«The Housemaid»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το θρίλερ του Paul Feig με τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried (photos/videos)

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

«Fast & Furious»: Ο Vin Diesel αποκάλυψε ότι ο Cristiano Ronaldo θα έχει ρόλο στην τελευταία ταινία του franchise (photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά – «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

ΥΓΕΙΑ

Έξι μήνες απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας

Bolt_x_Pony_659b9634e1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bolt τώρα επιτρέπει να «ρουφιανεύεις» τον οδηγό σου αν τρέχει

markela-giannatou-new
LIFESTYLE

Μαρκέλλα Γιαννάτου: Πήγα σε νοσοκομείο γιατί νόμιζα ότι πεθαίνω και μου είπαν να απευθυνθώ σε ψυχίατρο (Video)

agrotes_1112_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – ΕΛΓΑ: «Μπάχαλο» με τις πληρωμές – «Πυρά» από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «συγγνώμη» ζητάει ο Κέλλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 11:27
parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά – «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

ΥΓΕΙΑ

Έξι μήνες απλήρωτες οι εφημερίες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Αθήνας

Bolt_x_Pony_659b9634e1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bolt τώρα επιτρέπει να «ρουφιανεύεις» τον οδηγό σου αν τρέχει

1 / 3