Νίκος Ξυλούρης: Αποθεώθηκε η παράσταση με θέμα τη ζωή του – «Ευχαριστώ τον κόσμο που τον κρατάει ζωντανό 45 χρόνια» δήλωσε η σύζυγός του (Video)

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» που είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο καλλιτέχνη παραβρέθηκε η χήρα του, Ουρανία Μελαμπιανάκη-Ξυλούρη, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για μια παράσταση που -όπως είπε- ξεπέρασε τις προσδοκίες της.

«Ήταν πάρα, πάρα πολύ καλή η παράσταση. Εξαιρετική. Από ό,τι περίμενα να μην πω δέκα φορές παραπάνω, πολλές φορές παραπάνω. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τον κρατάει ζωντανό σαράντα πέντε χρόνια» δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η παράσταση μεταφέρει στη θεατρική σκηνή τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή, με μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, στο Θέατρο ΗΒΗ, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Νικορέστη Χανιωτάκη και το κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένη σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται η πορεία του από τα Ανώγεια και την Κρήτη της Κατοχής μέχρι τις μπουάτ της Αθήνας και το αποκορύφωμα της δημόσιας παρουσίας του, που ταυτίστηκε με τον αγώνα, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα μιας ολόκληρης εποχής.

Οι θεατές απολαμβάνουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη, σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ερμηνευμένα από σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Σημειπώνεται ότι η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Στη σκηνή του Θεάτρου ΗΒΗ, αναβιώνουν -μεταξύ άλλων- προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.ά.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αφηγείται και ερμηνεύει, ενώ ο Αιμιλιανός Σταματάκης υποδύεται τον Νίκο Ξυλούρη.

Διαβάστε επίσης:

«Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων»: Η απολαυστική μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής

«Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ»: Συνεχίζεται και τη νέα χρονιά η παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου στο Μαγαζάκι της Τ3χνης

Η θεατρική παράσταση «Ψ.» της Άλκηστης Ηλιάδη επιστρέφει με νέα διανομή στο Studio Μαυρομιχάλη (Video)