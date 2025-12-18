«Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων»: Η απολαυστική μουσικοθεατρική παράσταση έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 20:00), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το κοινό θα απολαύσει την ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση Η Ωραία Ελένη στην Κοιλάδα των Νεκρών Ερώτων, σε κείμενο – δραματουργία του Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, υπό τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Κωστή Καπελώνη.

Η βραβευμένη με το «Βραβείο καλύτερης ηθοποιού», μεταξύ άλλων, για την ερμηνεία της στο έργο “Amber Alert” (13/06/2025 στο 17ο διεθνές φεστιβάλ μονοδράματος «ΜΟΝΟΑΚΤ» στην Πρίστινα) Γεωργία Ζώη, στον ρόλο της Ελένης, θα αγγίξει την καρδιά και το μυαλό όλων των γυναικών, μέσα από βιώματα από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Η βιρτουόζος Ζωή Τηγανούρια γράφει πρωτότυπη μουσική, και με το ακορντεόν της και τον Στέλιο Γενεράλη στα κρουστά, επί σκηνής, θα ζωντανέψουν μουσικά τα έντονα συναισθήματα της πολυσύνθετης γυναικείας υπόστασης.

Η Ωραία Ελένη, το αιώνιο σύμβολο ομορφιάς και κατάρας, σε προχωρημένη ηλικία πια, παίρνει για πρώτη φορά η ίδια τον λόγο. Δεν μιλούν οι ποιητές, οι άντρες, οι στρατηγοί∙ μιλά η ίδια.

Από τα τείχη της Τροίας μέχρι τους σημερινούς πολέμους, η φωνή της γίνεται κραυγή ενάντια στη βία, τον πόλεμο, την κακοποίηση των γυναικών. Θρηνεί για τα παιδιά που χάθηκαν, καταγγέλλει τους άρχοντες που πλουτίζουν με αίμα, διεκδικεί το δικαίωμα των γυναικών να μιλούν, να αντιστέκονται, να ζουν.

Ο μονόλογος συνδυάζει λόγο και μουσική: με μοιρολόγια, τραγούδια έρωτα, ύμνους αντίστασης και έναν τελικό ύμνο στην Ειρήνη. Η παράσταση εναλλάσσει συγκίνηση, θυμό, χιούμορ, τρυφερότητα και πάθος, κρατώντας τον θεατή σε διαρκή ένταση.

Η Ελένη του Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, δεν είναι πια το εξιλαστήριο θύμα μιας τραγωδίας… γίνεται σύμβολο Ειρήνης, Αγάπης και Ελευθερίας.

Στην παράσταση, εκτός από την πρωτότυπη μουσική και τραγούδια της Ζωής Τηγανούρια, θα ενταχθούν και σημαντικά παραδοσιακά τραγούδια όπως: «Ξένος εδώ, ξένος εκεί», «Τι έχεις καημένη κόρη» τα οποία ερμηνεύει η Γεωργία Ζώη.

Θα ακολουθήσει διαδραστική συζήτηση του συγγραφέα του έργου, Δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, με το κοινό, διάρκειας 10΄ με 15΄ και η παράσταση θα κλείσει με μουσική και τραγούδι από τους επί σκηνής καλλιτέχνες και με την συμμετοχή του κοινού.

Διαβάστε επίσης:

«Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ»: Συνεχίζεται και τη νέα χρονιά η παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου στο Μαγαζάκι της Τ3χνης

Η θεατρική παράσταση «Ψ.» της Άλκηστης Ηλιάδη επιστρέφει με νέα διανομή στο Studio Μαυρομιχάλη (Video)

To «Hotel Amour» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη στο Θέατρο Ακροπόλ – Σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη (Video)