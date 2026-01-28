search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 09:44

Βενεζουέλα – Απειλές Ρούμπιο για νέα στρατιωτική επιχείρηση: Ροδρίγκες συνεργάσου, ξέρεις την τύχη του Μαδούρο

28.01.2026 09:44
rubio 8876- new

Προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξαπολύσουν νέα στρατιωτική επιχείρηση αν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον, αναμένεται να απευθύνει σήμερα (28/1) ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Μην απατάσθε, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος, είμαστε έτοιμοι να καταφύγουμε στη χρήση ισχύος για να εγγυηθούμε τη συνεργασία στον μέγιστο βαθμό εάν οι άλλες μέθοδοι αποτύχουν», αναμένεται να πει σε επιτροπή της Γερουσίας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με μέρος του κειμένου το οποίο δημοσιοποιήθηκε εκ των προτέρων χθες.

Αναφερόμενος στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τη Ντέλσι Ροδρίγκες, με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έκλεισε αμέσως συμφωνίες, ο Μάρκο Ρούμπιο θα τονίζει πως «ξέρει την τύχη του Μαδούρο».

«Είναι πεποίθησή μας ότι το ίδιον συμφέρον της ευθυγραμμίζεται με την υλοποίηση των βασικών στόχων μας» στη Βενεζουέλα, αναμένεται επίσης να πει ο υπουργός Εξωτερικών ενώπιον της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας. Η απειλή δεν είναι και τόσο συγκαλυμμένη, καθώς η κ. Ροδρίγκες προσωπικά συνεχίζει να είναι στόχος αμερικανικών κυρώσεων.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας. Οδηγήθηκε και προφυλακίστηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ εννοούν να τον δικάσουν για «διακίνηση ναρκωτικών».

Η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών κατηγορεί την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ για υπέρβαση εξουσίας, καθώς η επίθεση στη Βενεζουέλα έγινε χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Η ως τότε αντιπρόεδρος του Μαδούρο ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος την 5η Φεβρουαρίου, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον εννοεί να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

Η Ροδρίγκες έκρινε την Κυριακή πως «φτάνει πια» με τις «διαταγές της Ουάσιγκτον».

Υπό αμερικανική πίεση, η Ντέλσι Ροδρίγκες υπέγραψε συμφωνίες για το πετρέλαιο με τις ΗΠΑ, προώθησε στο κοινοβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες, ιδίως για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, απελευθέρωσε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες με την αντιπολίτευση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως σκοπεύει να προσκαλέσει την Ροδρίγκες στις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εξέλιξη ακολούθησε συνδιάλεξη του Τραμπ με μαζί της και σειρά επαινετικών δηλώσεων του αμερικανού προέδρου για την προσωρινή ομόλογό του.

Υπερασπιζόμενος τη στρατιωτική επιχείρηση, ο Ρούμπιο αναμένεται να πει πως δεν κηρύχτηκε «πόλεμος εναντίον της Βενεζουέλας» και ότι «δεν κάναμε εισβολή στη χώρα».

«Ελάχιστα παραδείγματα υπάρχουν στην Ιστορία που επιτεύχθηκαν τόσα πολλά με τόσο μικρό κόστος», θα πει.

Περίπου 100 άνθρωποι, κυρίως μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας, σκοτώθηκαν στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, ανέφεραν οι αρχές στο Καράκας.

Διαβάστε επίσης:

Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: 38 οι νεκροί από την χιονοθύελλα, 550 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (video)

Μινεάπολη: «Κωλοτούμπα» και από τον Στίβεν Μίλερ – Βλέπει παραβίαση πρωτοκόλλου από την ICE στη δολοφονία Πρέτι

Τραγωδία στη Ρουμανία: 70 νεκροί τον χρόνο στον δρόμο-καρμανιόλα όπου έγινε το μοιραίο δυστύχημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

joel-guerriau
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

paxysrarkia new
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία παιδιών και ενηλίκων: Αισιόδοξα τα πρώτα αποτελέσματα από τα Προγράμματα «Προλαμβάνω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 12:26
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και το σύστημα ανίχνευσης αερίων – Το «σημείο μηδέν» της έκρηξης (Video)

assimati saxinidis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

joel-guerriau
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση – Είχε ναρκώσει βουλεύτρια με σκοπό να την κακοποιήσει

1 / 3