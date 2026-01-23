CNN: Έτσι έπιασαν οι Αμερικανοί τον Μαδούρο – Το ρίσκο της αρπαγής σε δύο λεπτά από την οχυρωμένη βίλα του στο Καράκας

Εξαιρετικά τολμηρή χαρακτήρισε το CNN την επιχείρηση των ΗΠΑ για την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την καλά οχυρωμένη προεδρική κατοικία στο Καράκας, σε ανάλυσή του για τα γεγονότα της 3ης Ιανουαρίου.

Η επιχείρηση κατέληξε σε μια έντονη ανταλλαγή πυροβολισμών, στην οποία τα αμερικανικά ελικόπτερα εκτέθηκαν σε ένα εξαιρετικό επίπεδο κινδύνου καθώς κατέβαιναν σε ένα βαριά οχυρωμένο συγκρότημα στο Καράκας, σύμφωνα με βασικά βίντεο αυτοπτών μαρτύρων που αναλύθηκαν από το CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο έχει ανακατασκευάσει την αποστολή της 3ης Ιανουαρίου, αναλύοντας περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες που γυρίστηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και χαρτογραφώντας τις διαδρομές πτήσης των αμερικανικών ελικοπτέρων για να επικεντρωθεί σε αυτές τις κρίσιμες τελευταίες στιγμές. Εκτυλίχθηκαν σε μια τοποθεσία που το CNN έχει εντοπίσει ως πιθανό σημείο εξόδου του Μαδούρο, ένα συγκρότημα μέσα στο στρατιωτικό συγκρότημα του Φορτ Τιούνα.

Τα πλάνα δείχνουν ότι στις στιγμές που προηγήθηκαν της καθόδου σε αυτήν την περιοχή υπήρξαν σφοδρές διασταυρούμενες ανταλλαγές πυρών μεταξύ αμερικανικών αεροσκαφών επίθεσης που αιωρούνταν από πάνω και της αεράμυνας της Βενεζουέλας.

Η ανάλυση του CNN δείχνει ότι υπήρχαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης ενός μεταγωγικού ελικοπτέρου στο έδαφος και της απογείωσης, καθώς οι διασταυρούμενες ανταλλαγές πυρών συνεχίστηκαν αμείωτες.

Στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο σημείο της επιχείρησης, καθώς το ελικόπτερο κινούνταν αργά και σε πολύ χαμηλό ύψος, καθιστώντας το ευάλωτο ακόμη και σε απλά όπλα. Ο κίνδυνος αυξήθηκε από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επέλεξαν το πλέον ριψοκίνδυνο σημείο προσγείωσης, ακριβώς στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Η τεράστια προετοιμασία και τα αρχικά πλήγματα

Η επιχείρηση στο Fort Tiuna είχε προετοιμαστεί επί μακρόν. Τις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου, σειρά πληγμάτων σημειώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο ραντάρ, επικοινωνίες και αντιαεροπορικές υποδομές, προκειμένου να ανοίξει διάδρομος για τα ελικόπτερα ειδικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, περισσότερα από 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα.



Περί τη 01:30 τοπική ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Higuerote, περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας. Το CNN γεωεντόπισε βίντεο που δείχνουν πλήγματα στο αεροδρόμιο της περιοχής, όπου υπήρχαν αντιαεροπορικά συστήματα Buk-M2 ρωσικής κατασκευής. Πλάνα με το πρώτο φως της ημέρας φέρονται να δείχνουν εκτοξευτή Buk-M2 να καπνίζει.



Ειδικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν επιθετικά drones μίας χρήσης, ανάλογα με συστήματα που αναπτύχθηκαν ευρέως στον πόλεμο της Ουκρανίας.





Βήμα βήμα η επιχείρηση

Στις 01:58 δύο μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook εμφανίζονται σε βίντεο να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, ακολουθώντας τη στενή κοιλάδα όπου βρίσκεται η βάση. Ο απόστρατος υπαξιωματικός της αμερικανικής αεροπορίας Γουές Μπράιαντ χαρακτήρισε τη στρατηγική των προκαταρκτικών πληγμάτων ως «οργανωμένο χάος».



Πλάνα δείχνουν τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται υπό πυρά και να αποχωρούν γρήγορα, μεταφέροντας δυνάμεις που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της επιχείρησης. Ο στρατηγός Κέιν ανέφερε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 02:01.

🇺🇲🇻🇪 Footage is circulating showing, during the operation to arrest Maduro in Caracas, the security forces firing a missile from a man-portable air-defense system towards an American helicopter, which was unsuccessful.

Ακολούθησε η έρευνα του χώρου και η σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου. Στη δεύτερη φάση, επιθετικά ελικόπτερα παρείχαν κάλυψη, ενώ μεταγωγικά απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν, εν μέσω σφοδρών ανταλλαγών πυρών με αντιαεροπορικά όπλα.



Σύμφωνα με ειδικούς, η στιγμή της προσγείωσης και απογείωσης ήταν η πιο ριψοκίνδυνη. «Κάθε ελικόπτερο είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση», σημείωσε ο Μπράιαντ, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτές τις φάσεις το ελικόπτερο γίνεται «εύκολος στόχος».









Πώς έβγαλαν τον Μαδούρο εκτός χώρας

Βίντεο δείχνουν ότι περίπου ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση, σύννεφα σκόνης και ρουκέτες καλύπτουν το σημείο, πριν ένα Chinook απογειωθεί, ακολουθούμενο λίγο αργότερα από δεύτερο ελικόπτερο. Ένα από αυτά διακρίνεται να αποχωρεί χωρίς φώτα, πετώντας χαμηλά και γρήγορα προς τους γύρω λόφους.

Venezuela’s regime falls after just hours of U.S. military strikes.



The countries dictator, Nicholas Maduro has been captured alongside his wife by U.S. forces.



Maduro previously has a $50M bounty on his head by the U.S. government.



pic.twitter.com/KSkISCGt5Z — Oli London (@OliLondonTV) January 3, 2026

Μέχρι τις 03:00 τα πυρά στο Καράκας είχαν σταματήσει, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα είχαν σιγήσει και οι ήχοι των αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον στρατηγό Κέιν, οι αμερικανικές δυνάμεις εξήλθαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας στις 04:29.





Φρούριο η κατοικία του Μαδούρο

Το ακριβές σημείο σύλληψης δεν έχει επισήμως αποκαλυφθεί. Ωστόσο, το CNN συνέκρινε βίντεο από προηγούμενες αναρτήσεις του Μαδούρο με τα σημεία προσγείωσης των ελικοπτέρων, καταλήγοντας ότι πρόκειται για βαριά οχυρωμένη κατοικία, προστατευμένη από απότομους λόφους, υψηλούς τοίχους και πολλαπλά σημεία ελέγχου.



Δορυφορικές εικόνες μετά την επιχείρηση δείχνουν ζημιές από έκρηξη σε άλλο σημείο του συγκροτήματος, ενώ πλάνα του Μαδούρο από το 2024 και το 2025 τον εμφανίζουν να κινείται στον ίδιο χώρο μαζί με τη σύζυγό του.

«Ωρολογιακή βόμβα»

Η επιχείρηση περιλάμβανε δυνάμεις ξηράς, αέρα και θάλασσας, με συμμετοχή μονάδων Delta Force και του FBI, σύμφωνα με πηγές του CNN. Ωστόσο, η επιτυχία κρίθηκε σε ελάχιστα λεπτά.



«Ένας μόνο παράγοντας θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα πάντα», σημείωσε ο Μπράιαντ, χαρακτηρίζοντας την αποστολή «ωρολογιακή βόμβα». Οι αρχές της Βενεζουέλας έκαναν λόγο για 100 νεκρούς, ενώ η Κούβα ανέφερε 32 νεκρούς από την προεδρική φρουρά. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες.



Σε έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, πριν από την επιχείρηση, είχε επισημανθεί ότι αναμενόταν «σημαντική αντίσταση», με δεκάδες αντιαεροπορικά συστήματα ικανά να καταρρίψουν ελικόπτερα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε αργότερα ότι «θα μπορούσε να είχε πάει πολύ, πολύ άσχημα».

Απαντώντας στα ευρήματα του CNN, η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν είχαν τίποτα άλλο να προσθέσουν πέρα ​​από τα σχόλια του στρατηγού Κέιν.

Παρά την επιτυχία της αποστολής, ο Μπράιαντ επέστησε επίσης την προσοχή στο επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπισαν τα αμερικανικά στρατεύματα, αναφερόμενος στην επιχείρηση ως «ωρολογιακή βόμβα».

«Μπαίνεις στην καρδιά ενός κυρίαρχου έθνους, όχι με την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά παρόλα αυτά, αν το παραλληλίσεις, φανταστείτε τη Ρωσία ή την Κίνα να έρχονται και να προσπαθούν να απαγάγουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», είπε ο Μπράιαντ.

«Δεδομένης της αντίστασης που βλέπουμε από το βίντεο, θα μπορούσε να είχε καταλήξει να είναι μια επιχείρηση που δεν θα μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο».

