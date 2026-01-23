«Λίστα επιθυμιών» για τους κυβερνοεγκληματίες – Διέρρευσαν 149 εκατ. κωδικοί πρόσβασης

Μια βάση δεδομένων που περιέχει 149 εκατομμύρια ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης εντοπίστηκε στο διαδίκτυο. Η συλλογή περιλαμβάνει 48 εκατομμύρια λογαριασμούς Gmail, 17 εκατομμύρια συνδέσεις στο Facebook και 420.000 για το Binance. Η βάση δεδομένων έχει τεθεί εκτός σύνδεσης από τον ερευνητή ασφαλείας Jeremiah Fowler, ο οποίος εντόπισε επίσης την ύπαρξή της.

Η βάση δεδομένων ήταν ελεύθερα προσβάσιμη μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού χωρίς κωδικό πρόσβασης ή μέτρα ασφαλείας. Εκτός από τις συνδέσεις μέσω email και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η συλλογή περιείχε επίσης στοιχεία σύνδεσης για κυβερνητικά συστήματα από πολλές χώρες, τραπεζικούς λογαριασμούς καταναλωτών και υπηρεσίες streaming όπως το Netflix (3,4 εκατομμύρια), το TikTok (780.000) και το OnlyFans (100.000). Περιείχε επίσης 1,5 εκατομμύριο λογαριασμούς Microsoft Outlook, 900.000 Apple iCloud και 1,4 εκατομμύρια λογαριασμούς .edu.

Ο ερευνητής Fowler δεν μπόρεσε να βρει τον κάτοχο. Έλαβε άμεσα μέτρα για να θέσει εκτός σύνδεσης τη βάση δεδομένων. Για να το κάνει αυτό, εντόπισε τον πάροχο φιλοξενίας στον Καναδά. Η εταιρεία τελικά απενεργοποίησε τη βάση δεδομένων λόγω παραβίασης των όρων παροχής υπηρεσιών της.

Ενώ ο Fowler προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον πάροχο φιλοξενίας, η βάση δεδομένων συνέχισε να αναπτύσσεται με νέα στοιχεία σύνδεσης. «Αυτή είναι μια λίστα επιθυμιών για τους εγκληματίες επειδή έχετε τόσους πολλούς διαφορετικούς τύπους διαπιστευτηρίων», δήλωσε ο Fowler στο WIRED. Υποψιάζεται ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω κακόβουλου λογισμικού κλοπής πληροφοριών που καταγράφει τις διευθύνσεις όταν τα θύματα συνδέονται σε ιστότοπους.

Οι κλέφτες πληροφοριών κυριαρχούν στο σημερινό τοπίο κακόβουλου λογισμικού. Σύμφωνα με έρευνα της eSentire, τα αρχεία καταγραφής κλοπής πληροφοριών πωλούνται για μόλις δέκα δολάρια το καθένα στο dark web. Το κακόβουλο λογισμικό είναι απλό, καθιστώντας το ένα εύκολο σημείο εισόδου για νέους εγκληματίες.

