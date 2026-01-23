Politico: Αυτό είναι το σχέδιο ΗΠΑ – ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας – Στα 800 δισ. ο λογαριασμός, πού θα τα βρουν

Έγγραφο που παρουσιάζει το Politico αποκαλύπτει το σχέδιο με το οποίο οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα 10ετές σχέδιο για να εγγυηθεί την ανάκαμψη της Ουκρανίας με μια ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Κομισιόν κυκλοφόρησε τα σχέδια στις πρωτεύουσες της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης, όπου συζητήθηκε το έγγραφο, με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους και διπλωμάτες της ΕΕ που έλαβαν ανωνυμία για να μιλήσουν για το ευαίσθητο θέμα.

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική βασίζεται σε μια εκεχειρία που παραμένει ασαφής – αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι μάχες, σχολιάζει το Politico.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη του έργου. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλές για το σχέδιο ανοικοδόμησης pro bono.

«Σκεφτείτε το. Εάν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, έχετε την εμπιστοσύνη από τους πελάτες σας, τους συνταξιούχους σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand. «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει με τη σειρά του και αυτό θα πάρει λίγο χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας υπάρχουν ήδη και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ πραγματοποιείται στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς η ολοκληρωτική σύγκρουση πλησιάζει στην τέταρτη επέτειό της. Οι ΗΠΑ πρόκειται να διαδραματίσουν εξέχοντα ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάσει την Ουάσιγκτον πρωτίστως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και σημείο αναφοράς για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Το σημείωμα προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμοσύνης επί τόπου και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής ως κινητοποιητή ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Πού θα βρεθούν τα κεφαλαια

Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημόσιο και ιδιωτικό κεφάλαιο, ανέφερε το έγγραφο.

Η Κομισιόν σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν επισύναψαν ποσό.

Ενώ ο Τραμπ έχει μειώσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον ανέφερε στο έγγραφο ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις είναι απίθανο να ακμάσουν πριν το ανατολικό μέτωπο σιγήσει.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό θα συμβεί σε μεγάλη κλίμακα όσο υπάρχουν drones και πυραύλοι που πετούν», δήλωσε ο Hildebrand της BlackRock.

