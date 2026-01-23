search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 18:10
ΚΟΣΜΟΣ

23.01.2026 16:19

Η επική γελοιoγραφία του Guardian για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

skitso guardian tramp – new

Πολλές συζητήσεις και σχόλια προκαλεί η σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και όχι μόνο, με την ηχηρή απουσία της Δύσης και τους προβληματισμούς ότι το νέο πρότζεκτ του Αμερικανού προέδρου επιχειρεί να καπελώσει τον ΟΗΕ.

Ο Guardian επέλεξε να σχολιάσει το νέο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με μια γελοιογραφία του Αμερικανού προέδρου να πλαισιώνεται από διάσημους «κακούς» κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και του κινηματογράφου.

Ο Τραμπ κάθεται, υπό την μορφή ενός ελαφρώς παραμορφωμένου κινουμένου σχεδίου, σε μια επιβλητική πολυθρόνα, στην οποία αναγράφεται το όνομά του.

Ενώ τον πλαισιώνουν Darth Vader από τον Πόλεμο των Άστρων, Κρουέλα Ντεβίλ από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας, Τζόκερ από το Μπάτμαν και Χάνιμπαλ Λέκτερ από την Σιωπή των Αμνών, ο Mr. Burns από τους Simpsons και ο Dick Dastardly.

Στην γελοιογραφία ο Τραμπ λέει: «Καλωσήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης» .

Ποιες χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην τελετή υπογραφής στο Νταβός ότι όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, ωστόσο μόλις 19 χώρες υπέγραψαν, οι οποίες είναι:

  • ΗΠΑ
  • Μπαχρέιν
  • Μαρόκο
  • Αργεντινή
  • Αρμενία
  • Αζερμπαϊτζάν
  • Βουλγαρία
  • Ουγγαρία
  • Ινδονησία
  • Ιορδανία
  • Κοσσυφοπέδιο
  • Πακιστάν
  • Παραγουάη
  • Κατάρ
  • Σαουδική Αραβία
  • Τουρκία
  • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  • Ουζμπεκιστάν
  • Μογγολία

Υπενθυμίζεται ότι ο Άνταμ Πάρσονς, ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή, σχολίασε μετά τις υπογραφές για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός, ότι σε αυτό μετέχουν όσοι θέλουν να είναι «φίλοι» του Τραμπ ή θέλουν να δείξουν ότι είναι φίλοι του Τραμπ.

