Η επική γελοιoγραφία του Guardian για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Πολλές συζητήσεις και σχόλια προκαλεί η σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και όχι μόνο, με την ηχηρή απουσία της Δύσης και τους προβληματισμούς ότι το νέο πρότζεκτ του Αμερικανού προέδρου επιχειρεί να καπελώσει τον ΟΗΕ.
Ο Guardian επέλεξε να σχολιάσει το νέο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ με μια γελοιογραφία του Αμερικανού προέδρου να πλαισιώνεται από διάσημους «κακούς» κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και του κινηματογράφου.
Ο Τραμπ κάθεται, υπό την μορφή ενός ελαφρώς παραμορφωμένου κινουμένου σχεδίου, σε μια επιβλητική πολυθρόνα, στην οποία αναγράφεται το όνομά του.
Ενώ τον πλαισιώνουν Darth Vader από τον Πόλεμο των Άστρων, Κρουέλα Ντεβίλ από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας, Τζόκερ από το Μπάτμαν και Χάνιμπαλ Λέκτερ από την Σιωπή των Αμνών, ο Mr. Burns από τους Simpsons και ο Dick Dastardly.
Στην γελοιογραφία ο Τραμπ λέει: «Καλωσήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης» .
Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην τελετή υπογραφής στο Νταβός ότι όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, ωστόσο μόλις 19 χώρες υπέγραψαν, οι οποίες είναι:
Υπενθυμίζεται ότι ο Άνταμ Πάρσονς, ανταποκριτής του Sky News στη Μέση Ανατολή, σχολίασε μετά τις υπογραφές για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στο Νταβός, ότι σε αυτό μετέχουν όσοι θέλουν να είναι «φίλοι» του Τραμπ ή θέλουν να δείξουν ότι είναι φίλοι του Τραμπ.
