Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε και τις δύο προτάσεις μομφής, που κατέθεσαν κατά της κυβέρνησης Λεκορνί το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός αντίστοιχα, για την επίκληση του άρθρου 49 παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς να προσφύγει στην ψήφο του κοινοβουλίου.
