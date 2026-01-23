search
23.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

23.01.2026 13:57

Γαλλία: Καταψηφίστηκαν και οι δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

23.01.2026 13:57
credit: AP

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε και τις δύο προτάσεις μομφής, που κατέθεσαν κατά της κυβέρνησης Λεκορνί το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός αντίστοιχα, για την επίκληση του άρθρου 49 παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς να προσφύγει στην ψήφο του κοινοβουλίου.

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση του για το συμφέρον των παιδιών μου»

Netflix – Warner Bros. Discovery: Σε ακρόαση από τη Γερουσία για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Όσκαρ 2026: Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και ανατροπές στις υποψηφιότητες

Πρώτη δημόσια εμφάνιση της εργοστασιακής ομάδας Formula 1 της Audi στο Βερολίνο (photos/video)

Ο Φλωρίδης, οι αλλεπάλληλες δίκες και μία «μαρατζίδειος» λογική σε άλλη εκδοχή

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

