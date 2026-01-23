Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω με τη Γροιλανδία – Τι υποστηρίζει ο βιογράφος του

Ο βιογράφος του Τραμπ αποκαλύπτει γιατί οι απειλές για τη Γροιλανδία δεν ήταν ποτέ σοβαρές και γιατί ο πρώην πρόεδρος έκανε πίσω.

Αναλυτικότερα, ο βιογράφος του Μάικλ Γουλφ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε από τις απειλές του για την απόκτηση της Γροιλανδίας όχι επειδή άλλαξαν οι διεθνείς συσχετισμοί ή επειδή προέκυψε κάποιο ουσιαστικό εμπόδιο, αλλά επειδή —σύμφωνα με τον — ο πραγματικός του στόχος είχε ήδη επιτευχθεί: ο θόρυβος και η προσοχή.

Ο συγγραφέας μίλησε στο podcast Inside Trump’s Head, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές για στρατιωτική επέμβαση ή για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούσαν στα σχέδια των ΗΠΑ δεν επρόκειτο ποτέ να γίνουν πράξη.

Από το Νταβός στον συμβιβασμό

Μετά την εμπρηστική ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου επανέφερε το ζήτημα της Γροιλανδίας ενώπιον άλλων ηγετών, ο Τραμπ κατέληξε τελικά σε μια συμφωνία-συμβιβασμό. Η συμφωνία αυτή, όπως σημειώνεται, δεν οδηγεί σε πλήρη αμερικανική κυριαρχία στο νησί, σε αντίθεση με όσα είχε αφήσει να εννοηθούν προηγουμένως.

Κατά τον Γουλφ, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι απειλές είχαν κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα.

«Δεν πρόκειται να πάρει τη Γροιλανδία»

Ο βιογράφος του Τραμπ ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του προς τη συν-παρουσιάστρια του podcast, Τζοάνα Κόουλς.

«Είμαστε από τους λίγους που είπαν από την αρχή ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να πάρει τη Γροιλανδία. Δεν πρόκειται να εφαρμόσει αυτούς τους δασμούς. Είναι κάτι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στη γνωστή τακτική του Τραμπ να δημιουργεί ένταση χωρίς πρόθεση να φτάσει μέχρι την υλοποίηση των απειλών του.

Ένα «κεφάλαιο Τραμπ» που θα κλείσει

Ο Γουλφ χαρακτήρισε το ζήτημα της Γροιλανδίας ως ένα ακόμη «κεφάλαιο Τραμπ», το οποίο, όπως εκτίμησε, σύντομα θα ολοκληρωθεί.

«Θα το αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί για να τραβήξει προσοχή. Αυτό που του προσφέρει είναι η προσοχή. Και αυτή η προσοχή έχει από μόνη της αξία για εκείνον», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ επιδιώκει να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης.

Αντιπερισπασμός από άλλα “ανοιχτά μέτωπα”

Η συν-παρουσιάστρια του podcast, Τζοάνα Κόουλς, επισήμανε ότι η έντονη ενασχόληση με τη Γροιλανδία λειτουργεί και ως αντιπερισπασμός από άλλα ζητήματα που βαραίνουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μεταξύ αυτών ανέφερε τα αρχεία Έπσταϊν, την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και τη μεταναστευτική πολιτική και τη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τομείς στους οποίους οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Τραμπ να βρίσκεται σε δυσμενή θέση.

Ο Γουλφ συμφώνησε, σημειώνοντας ότι η τακτική της διαρκούς εναλλαγής θεμάτων είναι χαρακτηριστική της πολιτικής του συμπεριφοράς.

«Βάζει φωτιές για να βλέπει τα πυροσβεστικά»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γουλφ μετέφερε μια χαρακτηριστική παρατήρηση συνεργάτη του Τραμπ για τον τρόπο που διαχειρίζεται την ένταση και τη δημοσιότητα.

«Βάζει φωτιές συνεχώς, αλλά δεν επικεντρώνεται στην ίδια τη φωτιά. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βλέπει τα πυροσβεστικά να τρέχουν για να τη σβήσουν», ανέφερε, περιγράφοντας μια στρατηγική δημιουργίας κρίσεων με καθαρά επικοινωνιακούς στόχους.

Η σφοδρή απάντηση του Λευκού Οίκου

Οι δηλώσεις του Γουλφ προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τον Λευκό Οίκο. Ο διευθυντής επικοινωνίας, Στίβεν Τσιουνγκ, αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία του συγγραφέα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον του.

Σε δεύτερη δήλωση, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι, εφόσον η συμφωνία για τη Γροιλανδία προχωρήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους «με πολύ μικρό κόστος και σε μόνιμη βάση», τονίζοντας ότι ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για την έκβασή της.

