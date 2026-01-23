Οργή στη Βρετανία για τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν – «Βέβηλος, να ζητήσει γονατιστός συγγνώμη»

Οργισμένες αντιδράσεις και σχόλια κατά του Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκαν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με αφορμή ένα σχόλιο του Αμερικανού προέδρου για τον στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ δήλωσε συγκεκριμένα: «Είπαν ότι θα στείλουν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν … και το έκαναν, έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου. Στην ουσία δεν τον χρειαστήκαμε ποτέ».

Οι αντιδράσεις όχι μόνο ήταν άμεσες, αλλά και έντονες με βουλευτές να τον αποκαλούν «βέβηλο», «ανέντιμο» και… λιποτάκτη, μεταξύ άλλων.

Ο Κάλβιν Μπέιλι, βουλευτής των Εργατικών και πρώην αξιωματικός της RAF, της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος υπηρέτησε στο πλευρό αμερικανικών μονάδων ειδικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Association ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ «δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα που βίωσαν όσοι από εμάς υπηρέτησαν εκεί».

Ο βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος Μπεν Ομπσι-Τζέκτι, ο οποίος υπηρέτησε στο Αφγανιστάν ως λοχαγός του Βασιλικού Συντάγματος Γιορκσάιρ, δήλωσε πως ήταν «λυπηρό να βλέπεις τη θυσία του έθνους μας και αυτή των εταίρων μας στο ΝΑΤΟ, να αντιμετωπίζεται τόσο φτηνά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Ταν Ντέζι, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων, δήλωσε πως τα σχόλια του προέδρου ήταν «απαίσια και ύβρις προς τους γενναίους βρετανούς στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι διακινδύνευσαν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητά τους για να βοηθήσουν τους συμμάχους μας, με πολλούς να κάνουν την υπέρτατη θυσία».

Επίσης η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Έμιλι Θόρνμπερι είπε ότι τα σχόλια του Τραμπ ήταν «κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο από ένα λάθος» και «μία ύβρη» προς τις οικογένειες αυτών που σκοτώθηκαν.

Ο… λιποτάκτης Τραμπ

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικριθεί επειδή είχε αποφύγει τη στρατιωτική θητεία για να πολεμήσει στο Βιετνάμ με μια διάγνωση για εξόστωση στις φτέρνες, για την οποία έχουν διατυπωθεί σημαντικές αμφιβολίες.

Πρώην στρατιώτης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Στίβεν Στιούαρτ λέει: «Τα σχόλια του Τραμπ είναι τόσο προσβλητικά όσο και ανακριβή. Είναι τεράστια ειρωνεία να κάνει μια τέτοια επαίσχυντη δήλωση κάποιος που φέρεται ότι απέφυγε το στρατό στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Βεβήλωσε τη μνήμη εκατοντάδων βρετανών στρατιωτών που έκαναν την υπέρτατη θυσία στο Αφγανιστάν, ανθρώπους που αποκαλούμε φίλους και συντρόφους. Αν ήταν ένας έντιμος άνθρωπος, θα ζητούσε γονατιστός συγγνώμη από τις οικογένειες των πεσόντων».

Και ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι έγραψε σε ανάρτηση στο X: «Ο Τραμπ απέφυγε 5 φορές να υπηρετήσει στο στρατό. Πώς τολμά να αμφισβητεί τη θυσία τους. Ο Φάρατζ και όλοι οι άλλοι που εξακολουθούν να κολακεύουν τον Τραμπ θα πρέπει να ντρέπονται».

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε το δεύτερο υψηλότερο αριθμό νεκρών στρατιωτικών στη σύγκρουση στο Αφγανιστάν, μετά τις ΗΠΑ, η οποία είχε 2.461 νεκρούς.

Συνολικά οι σύμμαχοι της Αμερικής είχαν 1.160 νεκρούς στη σύγκρουση, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των θανάτων στις τάξεις του συνασπισμού.

Ο Μπέιλι επισήμανε επίσης τον μεγάλο αριθμό θανάτων κατά κεφαλήν που είχε η Δανία, η οποία έστειλε στρατεύματα να πολεμήσουν στο πλευρό των Βρετανών στην επαρχία Χελμάντ, αλλά πρέπει τώρα να αποκρούσει την απόπειρα του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο ίδιος δήλωσε: «Όπως υπενθύμισα στις δυνάμεις των ΗΠΑ με τις οποίες υπηρέτησα στις 4 Ιουλίου 2008, βρισκόμασταν εκεί λόγω μιας κοινής πεποίθησης, η οποία αρθρώθηκε κατά την ίδρυση της Αμερικής, ότι οι ελεύθεροι άνθρωποι έχουν απαράγραπτα δικαιώματα και δεν πρέπει να ζουν κάτω από τυραννία.

«Η πεποίθηση αυτή στήριξε την απάντηση στην 11η Σεπτεμβρίου και αξίζει να στοχαστούμε τώρα πάνω σ’ αυτή».

Οι ΗΠΑ παραμένουν η μοναδική χώρα που έχει επικαλεσθεί την πρόβλεψη του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας, στο πλαίσιο του οποίου η συμμαχία παρέσχε υποστήριξη στις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

