ΚΟΣΜΟΣ

22.01.2026 23:15

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

22.01.2026 23:15
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο δημοσίευσε ένα βίντεο που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη σημερινή συνάντηση στις Βρυξέλλες, στο οποίο επέκρινε την ηγεσία της ΕΕ για τη διοργάνωση μιας «απροετοίμαστης» συνόδου κορυφής που συγκλήθηκε ως απάντηση στον «πανικό» «ορισμένων κρατών μελών».

Στο 5λεπτο βίντεο, επικρίνει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επειδή διοργάνωσε ένα «υπερβολικά ακριβό δείπνο στις Βρυξέλλες» και την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας για… όλα.

Ήταν ιδιαίτερα πρόθυμος να τονίσει τη μακροχρόνια διαμάχη του με την Κάλλας, η οποία ξεκίνησε λόγω της επανειλημμένης προθυμίας του Φίτσο να συναντηθεί με τον Πούτιν παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία , την οποία η Κάλλας επέκρινε ανοιχτά.

Επικρίνοντας την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης για την πρόσφατη κρίση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να έχουμε άτομα σε ηγετικούς ρόλους στην ΕΕ με τα οποία δεν συναντιούνται σε καίριες θέσεις και δεν συνομιλούν καν πραγματικά. Αν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αρνείται επανειλημμένα να συναντηθεί με την Κάγια Κάλλας, πόσο μάλλον να έχει μια εποικοδομητική διαφωνία μαζί της, ποιον σκοπό εξυπηρετεί στην πραγματικότητα ο ρόλος της;»

Ο Φίτσο ισχυρίστηκε επίσης ότι «το μόνο πράγμα που κινεί την ΕΕ σήμερα είναι το μίσος προς τη Ρωσία».

Υποστήριξε ότι η ΕΕ μπορεί να βγει από τη «βαθιά κρίση» της μόνο εάν αποκτήσει νέα ηγεσία, καθώς η τωρινή ομάδα «δεν έχει απαντήσεις» σε κανένα από τα βασικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει το μπλοκ, προτού εκστομίσει αυτή την… επική ατάκα:

«Ο ίδιος κανόνας ισχύει για την ΕΕ όπως και για ένα κέντρο μασάζ: αν δεν λειτουργεί, δεν αρκεί να αλλάξετε τα κρεβάτια, πρέπει να αλλάξετε και το προσωπικό.»

Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε λέγοντας ότι ελπίζει να μην κάθονται εκεί μέχρι το πρωί, καθώς έχει συνάντηση στο Παρίσι αύριο.

