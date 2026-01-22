Ποιοι είναι οι 5 Ευρωπαίοι ηγέτες που θα αποφασίσουν πώς να χειριστούν τον Τραμπ

Οι ευρωπαϊκή αντίδραση στον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ενιαία έκφραση καθώς οι ηγέτες του μπλοκ έχουν διαφορετικές απόψεις για την αντιμετώπισή του.

Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος καθώς οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη το βράδυ, ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε διαμορφώσει «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η ανακοίνωση έχει βυθίσει το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αβεβαιότητα και όσοι βρίσκονται γύρω από το τραπέζι θα προσπαθούν να κατανοήσουν τι έχει στην πραγματικότητα συμφωνηθεί και πώς θα αντιδράσουν σε αυτό.

Η δήλωση του Τραμπ ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στις χώρες της ΕΕ ως μέρος της διαμάχης σημαίνει ότι είναι απίθανο οι ηγέτες να εγκρίνουν μια σειρά από προγραμματισμένα εμπορικά μέτρα αντιποίνων που βρίσκονταν στο τραπέζι.

Ωστόσο, τρεις αξιωματούχοι και διπλωμάτες — που ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να μιλήσουν ελεύθερα — δήλωσαν στο Politico ότι το δείπνο εργασίας παραμένει ζωτικής σημασίας για τη συζήτηση μιας σειράς θεμάτων που επηρεάζουν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της νέας πίεσης της Ουάσινγκτον για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και της δημιουργίας ενός Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προεδρεύει της συνάντησης, θα πρέπει να αντιμετωπίσει διαφορετικά στρατόπεδα όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του Τραμπ.

Η φλόγα: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Ο Μακρόν έχει αναδειχθεί στο τιμόνι μιας μικρής αλλά αυξανόμενης ομάδας χωρών που θέλουν να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ. Στο Νταβός την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε την προσπάθεια για τη Γροιλανδία ως «ιμπεριαλισμό ή νέα αποικιοκρατία» και μίλησε για την «άχρηστη επιθετικότητα» του Τραμπ.

Η Γαλλία πιέζει συνεχώς για να είναι η Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ και η βιομηχανία όπλων της πρόκειται να επωφεληθεί από την έκκλησή της προς τους συμμάχους να αγοράσουν περισσότερα όπλα που κατασκευάζονται στην ήπειρο.

Στο παρασκήνιο, Γάλλοι διπλωμάτες πίεζαν για την ανάπτυξη της ACI, καθιστώντας σαφές ότι η Ένωση θα αντισταθεί στον οικονομικό εκβιασμό. Ωστόσο, τα μηνύματα που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνουν ότι ο Μακρόν – ο οποίος κάποτε είχε μια θερμότερη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο – προσπάθησε να συνεχίσει την επίθεση γοητείας του μακριά από τις κάμερες.

Ο Μακρόν υποστηρίζεται από ηγέτες όπως ο Βέλγος Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι «δεν έχει πλέον νόημα να είναι επιεικής» και ότι θα ήταν προετοιμασμένος για έναν «εμπορικό πόλεμο» εάν χρειαστεί. Ο Ισπανός Πέδρο Σάντσεθ, ένας από τους λίγους σοσιαλιστές ηγέτες στο Συμβούλιο, έχει επίσης εκφράσει ένθερμα την καταδίκη του Τραμπ.

Αυτή η ομάδα θα ενθαρρυνθεί από το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος φαινομενικά υποχώρησε μπροστά στις διπλωματικές και οικονομικές πιέσεις για τη Γροιλανδία. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες το λαμβάνουν τόσο σοβαρά υπόψη και διεξάγουν έκτακτες συνομιλίες «ήταν σαφώς μέρος της αλλαγής γνώμης [του Τραμπ]», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης σχετικά με τη συνάντηση της Πέμπτης.

Ο απρόθυμος υποστηρικτής: Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Παρά το γεγονός ότι ο εύθραυστος κυβερνητικός συνασπισμός του Βερολίνου αρχικά έστειλε ανάμεικτα μηνύματα σχετικά με τις προθέσεις του, ο Μερτς φαίνεται να υιοθετεί τη στρατηγική του Μακρόν.

Με επίκεντρο την οικονομία, ο Μερτς ουσιαστικά εκπροσωπεί τις χώρες που προτιμούν να μην εμπλακούν σε νέες διαμάχες με τον Τραμπ, αλλά αρχίζουν να αισθάνονται ότι μπορεί να μην υπάρχει άλλη επιλογή. Έχει δηλώσει δημόσια ότι «θέλουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση σε αυτή τη διαμάχη, αν είναι δυνατόν», αλλά έχει δεσμευτεί «φυσικά θα προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά μας συμφέροντα, καθώς και τα γερμανικά εθνικά μας συμφέροντα».

Όπως πολλοί άλλοι, ο Μερτς προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη γοητεία του — καθόταν αμήχανα κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο πέρυσι, καθώς ο πρόεδρος ανέφερε το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Τώρα, ο υπουργός Οικονομικών φαίνεται να έχει αποδεχτεί την προοπτική ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα.

Σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, Γερμανοί διπλωμάτες ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Γάλλους ομολόγους τους σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας για να σηματοδοτήσουν ότι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την έναρξη της διαδικασίας ACI. «Υπάρχει πράγματι μια σύγκλιση στις θέσεις μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, κάτι που προηγουμένως ήταν αδιανόητο», δήλωσε ο διπλωμάτης της ΕΕ.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μελόνι, η οποία έχει ταυτόχρονα δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τραμπ, ενώ παράλληλα παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ ως μέρος μιας ελίτ ομάδας μεγάλων οικονομιών. Όταν ενώνει τις δυνάμεις της με εκείνους που θέλουν να είναι πιο δυναμικοί, είναι ένα σημαντικό σημάδι ότι ο Τραμπ πιθανότατα το έχει παρακάνει.

Η Μελόνι μίλησε με τον πρόεδρο τηλεφωνικά το Σαββατοκύριακο. «Στόχος μας δεν είναι να πολεμήσουμε τους Αμερικανούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της, Αντόνιο Ταγιάνι, στο Politico μετά την κλήση, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση «win-win».

Ενώ η Μελόνι συχνά διστάζει να θυσιάσει το κανάλι επικοινωνίας της με τον Λευκό Οίκο, υπάρχει η προσδοκία ότι τελικά θα συνταχθεί με τους Ευρωπαίους. «Η Μελόνι καταλαβαίνει. Είναι σοβαρή», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος διπλωμάτης, υποστηρίζοντας ότι εάν η γραμμή της με τον Τραμπ δεν αποφέρει αποτελέσματα, δεν έχει νόημα να συνεχίσει να την ακολουθεί.

Μια άλλη αξιοσημείωτα προσεκτική προσωπικότητα γύρω από το τραπέζι του Συμβουλίου θα είναι ο Ντικ Σοφ, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο οποίος διστάζει να επικρίνει ανοιχτά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η χώρα του είναι ένας από τους στόχους των νέων απειλών για δασμούς. Η ολλανδική κυβέρνηση έχει τονίσει την ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια για την επίλυση του ζητήματος της Γροιλανδίας χωρίς κλιμάκωση.

Ο αναποφάσιστος: Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ

Ως μακροχρόνιος φιλοευρωπαϊκός πολιτικός, ο Τουσκ αντιμετωπίζει ωστόσο μια δύσκολη στιγμή — να διαχειριστεί την κοινή γνώμη και έναν πρόεδρο φιλικό προς τον Τραμπ στη Βαρσοβία.

Μαζί με τις χώρες της Βαλτικής, η Πολωνία συνορεύει με τη Ρωσία και εξαρτάται από την Ουάσινγκτον για να συνεχίσει τον στρατιωτικό της ρόλο στην περιοχή.

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν στο Politico ότι αυτή η ομάδα χωρών, ενώ υποστηρίζει την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, διστάζει περισσότερο να κάνει οτιδήποτε πιστεύει ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κλιμάκωση.

Ο Συμπαθών: O Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις

Η σύνοδος κορυφής είναι η δεύτερη συνάντηση στις Βρυξέλλες για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Μπάμπις από τότε που επέστρεψε στο αξίωμα. Θα μπορούσε να είναι το κλειδί για την επίδειξη ενότητας. Μέχρι στιγμής, έχει αστειευτεί ότι αγόρασε μια υδρόγειο σφαίρα «για να δει πού βρίσκεται η Γροιλανδία» και έχει δηλώσει ότι οι φόβοι του Τραμπ για τη Ρωσία και την Κίνα είναι βάσιμοι, αλλά ζήτησε μια ειρηνική συμφωνία για τη διατήρηση του ΝΑΤΟ.

Ένας άλλος ηγέτης που πρέπει να παρακολουθούμε είναι ο Σλοβάκος Ρόμπερτ Φίτσο. Έχει επικρίνει συχνά την ΕΕ και έχει επικρίνει τις προσπάθειες διαφοροποίησης από τη Ρωσία, αλλά τελικά τείνει να συμμορφώνεται με τις σημαντικές αποφάσεις. Συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο το Σαββατοκύριακο και συμφώνησαν σε κοινά έργα πυρηνικής ενέργειας, λέγοντας ότι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον πρόεδρο επειδή «δεν είναι παπαγάλος των Βρυξελλών».

Ένας πολιτικός στον οποίο όσοι βρίσκονται στην αίθουσα μπορούν να βασιστούν για να αντιταχθεί σχεδόν σε οτιδήποτε συμφωνούν οι άλλοι είναι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν – ένας μακροχρόνιος οπαδός του Τραμπ. Διπλωμάτες λένε ότι η Βουδαπέστη ανησυχεί για μια ολοένα και πιο απρόβλεπτη Ουάσινγκτον, αλλά, σύμφωνα με έναν απεσταλμένο, ο Όρμπαν «δεν θέλει να ταρακουνήσει τα νερά» δεδομένου ότι έχει και ο ίδιος μια κρίσιμη εκλογική δοκιμασία τον Απρίλιο.

