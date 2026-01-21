Ο Τραμπ ανακαλεί τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Ρούτε – «Έχουμε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ ανακαλεί τους δασμούς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, «με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν υιοθετηθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ».

Ο Τραμπ δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια σχετικά με τη συμφωνία που φέρεται να επιτεύχθηκε.

Η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για ένα «πλαίσιο για μια μελλοντική συμφωνία» για τη Γροιλανδία μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ. Ωστόσο, η είδηση ​​θέτει περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις, αφήνοντας τους συμμάχους να μαντεύουν για το ποιος ακριβώς μπορεί να είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή του νησιού στο μέλλον.

Μένει να δούμε τι είδους συμφωνία έχουν κάνει ο Τραμπ και ο Ρούτε και με ποια δικαιοδοσία ο Ρούτε κάνει συμφωνίες με τον Τραμπ για οποιαδήποτε χώρα.

