ΚΟΣΜΟΣ

21.01.2026 20:56

«Με έβγαλαν ότι είμαι ο πιο ψεύτης Ευρωβουλευτής» – Η απάντηση του Φειδία Παναγιώτου για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος του 

21.01.2026 20:56
Feidias-Panagiotou

O Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου επιβεβαίωσε ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για διασπάθιση κονδυλίων, ωστόσο υποστηρίζει ότι είναι καθαρός. «Με έβγαλαν ότι είμαι ο πιο ψεύτης Ευρωβουλευτής», είπε χαρακτηριστικά. 

Ο 25χρονος Ευρωβουλευτής αρνθήκε ότι πληρώνει το ενοίκιο του διαμερίσματος, στο οποίο μένει με τη μέλλουσα σύζυγο του με λεφτά του Ευρωκοινοβουλίου και υποστήριξε ότι διαμένουν σε ένα μικρό χώρο τον οποίο ενοικιάζουν για 1.200 ευρώ και πληρώνουν με δικά τους λεφτά. 

@fidiaspanayiotou

Απαντώ στις καταγγελίες εναντίον μου

♬ original sound – Fidias Panayiotou – Fidias Panayiotou

Όπως είπε διατηρεί ένα άλλο χώρο κοντά στο διαμέρισμα του, το οποίο χρησιμοποιεί ως γραφείο για την ομάδα του και πληρώνει ενοίκιο 2.300 ευρώ. Από αυτά, 1.600 ισχυρίζεται ότι πληρώνονται από το Ευρωκοινοβούλιο και 700 από τον ίδιο, διότι το χρησιμοποιεί και για το γύρισμα των podcast που κάνει, κάτι για το οποίο λέει πως έχει ενημερώσει από την αρχή το Ευρωκοινοβούλιο.

Όσον αφορά το app «Agora» (του κόμματος του στην Κύπρο) και τις κατηγορίες ότι έγινε με λεφτά του Ευρωκοινοβουλίου, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι μέσω αυτού ο κόσμος ψηφίζει και για τις αποφάσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ισχυρίζεται ότι έχει συνεννοηθεί με το Ευρωκοινοβούλιο ότι τα κομμάτια του app που αφορούν το Ευρωκοινοβούλιο θα πληρώνονται από αυτό.

Για τα screenshots που δείχνουν εμβάσματα να στέλνονται στον λογαριασμό του από τους υπαλλήλους του είπε ότι τους δανείζει λεφτά, επειδή πολλές φορές το Ευρωκοινοβούλιο αργεί να τους πληρώσει.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι για σκοπούς διαφάνειας κάθε μήνα θα δημοσιεύει με ακρίβεια τι ξόδεψε και για ποιο σκοπό.

