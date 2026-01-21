«Αιμορραγούσα τρεις εβδομάδες από τον πρωκτό»: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τα σεξουαλικά βασανιστήρια κατά Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές 

O Σάμι αλ-Σαέι άκουγε τους Ισραηλινούς φύλακες να γελούν όσο τον βίαζαν. «Μην βγάλετε φωτογραφίες», προειδοποίησε ένας από αυτούς.

Το σεξουαλικό βασανιστήριο που διήρκησε περισσότερο από 20 λεπτά, περιλάμβανε χτυπήματα στους γλουτούς, άσκηση υπερβολικής πίεσης στα γεννητικά όργανα από έναν φρουρό και και πρωκτική διείσδυση με δύο διαφορετικά αντικείμενα.

Ο 47χρονος πατέρας έξι παιδιών αρπάχτηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και κρατήθηκε χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες και χωρίς να παραπεμφθεί σε δίκη μέχρι τον Ιούλιο του 2025.

«Αιμορραγούσα από τον πρωκτό για τρεις εβδομάδες»

«Προσπάθησα να τους εμποδίσω σφίγγοντας τους μυς (του πρωκτού μου), αλλά δεν τα κατάφερα. Το έβαλαν πολύ βαθιά, ήταν εξαιρετικά επώδυνο. Δεν ξέρω πόσο δυνατά φώναξα από τον πόνο», είπε, μιλώντας στον Guardian.

Μόλις τελείωσαν οι φύλακες τον διάταξαν να πάει στο κελί, αλλά εκείνος δυσκολευόταν να σταθεί όρθιος. Τις επόμενες τρεις εβδομάδες αιμορραγούσε από τον πρωκτό.

Μοτίβο σεξουαλικής βίας στις ισραηλινές φυλακές

Η σεξουαλική βία στις ισραηλινές φυλακές έχει καταγραφεί εκτενώς από γιατρούς, τον Ισραηλινό στρατιωτικό εισαγγελέα και την επιτροπή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια. Η ισραηλινή οργάνωση B’Tselem κάνει λόγο για «σοβαρό μοτίβο σεξουαλικής βίας στα ισραηλινά κέντρα κράτησης και τις φυλακές».

Όπως σημειώνεται στην έκθεση που παρουσίασαν την Τρίτη «Κυμαίνεται από απειλές σεξουαλικής βίας, αναγκαστικό γδύσιμο έως πραγματικές σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς στα γεννητικά όργανα που προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς, επίθεση σκύλων σε κρατούμενους και αναγκαστική πρωκτική διείσδυση με διάφορα αντικείμενα».

Ο 41χρονος Τάμερ Καρμούτ αρπάχτηκε τον Νοέμβριο του 2023 από το νοσοκομείο Καμάλ Αντγουάν στη βόρεια Γάζα, όπου είχε βρει καταφύγιο με την οικογένεια του.

Τον κατηγόρησαν ότι είναι μαχητής της Χαμάς, παρά το γεγονός ότι το ένα πόδι του ήταν ακρωτηριασμένο από τα εφηβικά του χρόνια. Έμεινε στη φυλακή για περίπου δύο χρόνια χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες και χωρίς να παραπεμφθεί σε δίκη.

«Έχωσε το ξύλινο ρόπαλο στον πρωκτό μου και μετά μου ζήτησε να το γλείψω»

Το πρώτο 24ωρο στις φυλακές ξυλοκοπήθηκε τόσο άγρια που έχασε μέρος της ακοής του, δέχθηκε επίθεση από σκύλο και στη συνέχεια ένας στρατιώτης τον βίασε με ένα ξύλινο ρόπαλο.

«Μου έχωσε ένα ξύλινο ρόπαλο στον πρωκτό, το άφησε εκεί για περίπου ένα λεπτό και μετά το έβγαλε. Στη συνέχεια, το έχωσε ξανά με περισσότερη δύναμη. Εγώ ούρλιαζα. Μετά από ένα λεπτό, έβγαλε ξανά το ρόπαλο, μου είπε να ανοίξω το στόμα μου, έσπρωξε το ραβδί στο στόμα μου και με ανάγκασε να το γλείψω», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την έκθεση της B’Tselem’s μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου η βία έγινε νόρμα αποδεκτή στις ισραηλινές φυλακές.

«Το ισραηλινό καθεστώς έχει μετατρέψει τις φυλακές του σε ένα δίκτυο στρατοπέδων βασανιστηρίων για Παλαιστινίους, ως μέρος μιας συντονισμένης επίθεσης κατά της παλαιστινιακής κοινωνίας που έχει ως σκοπό την καταστροφή τους ως συλλογικότητα», δήλωσε διευθύντρια της οργάνωσης Γιούλι Νόβακ.

Εκτός από τη σεξουαλική βία, η έκθεση καταγράφει και άλλες μορφές βασανιστηρίων, όπως ηλεκτροσόκ, χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, καψίματα κρατουμένων με υγρά και τσιγάρα, καθώς και τη χρήση σκύλων.

Το 2024 ισραηλινοί στρατιωτικοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος στρατιωτών για βίαιο βιασμό, που έλαβε χώρα στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Sde Teiman. Όταν το βίντεο με την σεξουαλική επίθεση διέρρευσε μέλη της κυβέρνησης και του Κνεσέτ υπερασπίστηκαν τους εμπλεκόμενους.

Τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι νεκροί στις ισραηλινές φυλακές

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 98 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει στις ισραηλινές φυλακές. Ο πραγματικός αριθμός πιστεύεται ότι είναι αρκετά μεγαλύτερος.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο 34χρονος Αμπντούλ Ραχμάν Μιρίε, πατέρας τριών παιδιών. Συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2023 καθώς επέστρεφε από τη δουλειά του και κρατήθηκε χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες ή να δικαστεί. Σύμφωνα με την αυτοψία και τις μαρτυρίες άλλων κρατουμένων, πιθανότατα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Άνδρες που κρατούνταν σε γειτονικά κελιά είπαν στη μητέρα του, Αζίζα, ότι τον άκουσαν να φωνάζει, «Αδερφέ, έλα να με βοηθήσεις, με βασανίζουν».

Πριν γίνει η συμφωνία εκεχειρίας κάλεσαν την οικογένεια του και τους ρώτησαν, αν θέλουν τα λείψανα του. Μήνες αργότερα δεν τα έχουν ακόμα παραλάβει. Ο πατέρας του Μιριέ πέθανε λίγο αφότου έμαθε για τον θάνατο τον γιο του. «Τη νύχτα φαντάζομαι πώς τον βασάνισαν και σε τι κατάσταση βρισκόταν πριν το θάνατό του. Μερικές φορές βρίσκω την κόρη του να κλαίει μόνη της και με ρωτάει “γιατί δεν έχω πατέρα;”», λέει η μητέρα του.

