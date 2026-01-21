Τραμπ στο Νταβός: «Δώστε μου τη Γροιλανδία» – Αποκλείει τη χρήση βίας αλλά ζητά άμεσες διαπραγματεύσεις – «Αν πείτε όχι θα το θυμόμαστε»

Δεν έπεφτε καρφίτσα στην αίθουσα στην οποία μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον κόσμο να έχει γεμίσει ασφυκτικά τον χώρο και αρκετούς να έχουν μείνει εκτός.

Οι σύνεδροι του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην κεντρική αίθουσα του συνεδριακού κέντρου, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρουν μια καλή θέση για την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

INSIDE @Davos: Large crowd of attendees trying to get in to see President Trump’s speech. Organizers are already urging attendees to head to overflow rooms. pic.twitter.com/kdVx1qOvwY — Ed O'Keefe (@edokeefe) January 21, 2026

Ο Τραμπ έφτασε στο Νταβός την Τετάρτη με αρκετές ώρες καθυστέρηση, αφού το Air Force One αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κοινή Βάση Άντριους αργά το βράδυ της Τρίτης λόγω αυτού που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα».

Επιβιβάστηκε σε διαφορετικό αεροπλάνο και αναχώρησε μετά τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη διμερής συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σήμερα στο Νταβός ακυρώθηκε λόγω της καθυστερημένης άφιξης του Προέδρου, δήλωσε γερμανική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

JUST IN – Red Carpet welcome of President Trump at Davos



pic.twitter.com/LMK9ZpOn7Y — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 21, 2026

Ο Τραμπ ανέβηκε στο βήμα στο Νταβός, απευθυνόμενος σε «τόσους πολλούς φίλους, λίγους εχθρούς».

«Είναι ένα ποιος είναι ποιος, θα το πω αυτό», είπε.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του επαινώντας την ολοκλήρωση του πρώτου έτους της θητείας του και μια «ακμάζουσα» οικονομία. Σημείωσε τα υψηλά της χρηματιστηριακής αγοράς, την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.

«Οι άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά, είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε να συζητήσει στο Νταβός το «πώς θέλουμε να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας» και πώς οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να μιμηθούν τις ΗΠΑ, επειδή «ορισμένα μέρη στην Ευρώπη δεν είναι καν αναγνωρίσιμα».

«Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν και λέω ότι δεν το αναγνωρίζω, και αυτό δεν είναι με θετικό τρόπο. Αυτό είναι με πολύ αρνητικό τρόπο. Και αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να κάνει καλό, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Τραμπ είπε ότι πολλές δυτικές κυβερνήσεις έχουν γυρίσει την πλάτη σε «όλα όσα κάνουν τα έθνη πλούσια, ισχυρά και δυνατά».

«Ειλικρινά, πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας, και οι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει, και αυτοί που καταλαβαίνουν δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επιτέθηκε στην «ανεξέλεγκτη, μαζική μετανάστευση» και στην εστίαση της Ευρώπης στην πράσινη ενέργεια.

Ο Τραμπ επιμένει ότι θέλει η Ευρώπη να πάει καλά, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ δήλωσε ότι μειώνει τους φόρους και αυξάνει τους δασμούς σε ξένα έθνη – για να πληρώσουν για τη ζημιά που, όπως λέει, έχουν προκαλέσει.

Επικαλούμενος τους νέους κανόνες «100% δαπανών» που θεσπίστηκαν για την υποστήριξη των επενδύσεων των εταιρειών, ο Τραμπ είπε ότι «ένα θαύμα λαμβάνει χώρα» στην οικονομία των ΗΠΑ, το οποίο «κανείς δεν πίστευε ότι θα γινόταν ποτέ από οποιαδήποτε χώρα».

Πρόσθεσε ότι η πρώτη του θητεία ως πρόεδρος ήταν η «πιο επιτυχημένη θητεία όλων των εποχών» από οικονομικής άποψης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πλήθος των παγκόσμιων ηγετών, στελεχών επιχειρήσεων και άλλων στο Νταβός παρέμεινε σιωπηλό κατά την έναρξη της ομιλίας του Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, χωρίς να χειροκροτήσει, καθώς περιέγραφε τον μετασχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ και των σχέσεών του με την Ευρώπη.

Ο Τραμπ μίλησε με μετριοπαθή τόνο καθώς περιέγραφε το «θαύμα που συντελείται», διατυμπανίζοντας μια μακρά λίστα με αυτά που χαρακτήρισε ως οικονομικές επιτυχίες της κυβέρνησής του.

Σχετικά με τη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι ΗΠΑ μόλις απέκτησαν 50 εκατομμύρια βαρέλια βενεζουελανικού πετρελαίου (μετά τη σύλληψη του ηγέτη τους Νικολάς Μαδούρο).

«Η Βενεζουέλα θα τα πάει φανταστικά καλά», είπε ο Τραμπ, λέγοντας ότι θα βγάλει γρήγορα περισσότερα χρήματα από ό,τι τα τελευταία 20 χρόνια.

«Η επίθεση τελείωσε και είπαν: “ας κάνουμε μια συμφωνία”, είπε ο Τραμπ.

Αστειευόμενος ότι «υποτίθεται ότι πρέπει να βγάζεις χρήματα με την ενέργεια, όχι να τα χάνεις», ο Τραμπ ισχυρίστηκε πώς η πράσινη ενέργεια είναι απάτη.

Επέκρινε την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να σταματήσουν οι γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα (μέρος της στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης), λέγοντας ότι οι εταιρείες έχουν αποθαρρυνθεί από τις γεωτρήσεις λόγω φόρων που επιβάλλονται στα απροσδόκητα κέρδη.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ξέσπασε σε μια ξέφρενη κριτική για τον ρόλο της Κίνας στη βιομηχανία πράσινης τεχνολογίας, λέγοντας ότι «δεν έχετε ξαναδεί αιολικό πάρκο στην Κίνα» – το κατασκευάζουν μόνο ως βιτρίνα για να πείσουν «ηλίθιους ανθρώπους» να το αγοράσουν.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι η Αμερική ήταν «ηλίθια» που έδωσε πίσω τη Γροιλανδία στη Δανία, αφού την υπερασπίστηκε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και χαρακτήρισε τη Δανία ότι ως «αχάριστη».

«Αυτό το τεράστιο, μη ασφαλές νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής, στα βόρεια σύνορα του Δυτικού Ημισφαιρίου, αυτή είναι η επικράτειά μας».

JUST IN – Trump says Greenland is 'our territory'



pic.twitter.com/HH94MI4EPr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 21, 2026

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «άμεσες διαπραγματεύσεις» για να συζητήσουν την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Όπως είπε, η Αμερική κέρδισε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Χωρίς εμάς, ίσως θα μιλούσατε Γερμανικά και Ιαπωνικά».

«Τρέφω τεράστιο σεβασμό για τον λαό της Γροιλανδίας και της Δανίας, αλλά κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να υπερασπίζεται το έδαφός του. Κανείς δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «φροντίζουν πολύ» τους ανθρώπους της Ευρώπης, αναφέροντας τη σκωτσέζικη και γερμανική καταγωγή του λέγοντας ότι «πιστεύουμε βαθιά στους δεσμούς που μοιραζόμαστε με την Ευρώπη ως πολιτισμό».

«Γι’ αυτό ζητήματα όπως η ενέργεια, το εμπόριο, η μετανάστευση και η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αποτελούν κεντρική μέριμνα για όποιον θέλει να δει μια ισχυρή και ενωμένη Δύση, επειδή η Ευρώπη και αυτές οι χώρες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους.

Πρέπει να βγουν από την κουλτούρα που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία δέκα χρόνια.

Είναι φρικτό αυτό που κάνουν στον εαυτό τους. Καταστρέφουν τον εαυτό τους. … Θέλουμε ισχυρούς συμμάχους, όχι σοβαρά αποδυναμωμένους».

Σχετικά με το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε «δίνουμε τόσα πολλά και παίρνουμε τόσο λίγα σε αντάλλαγμα».

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν μόνο «θάνατο, αναταραχή και τεράστια χρηματικά ποσά [που δίνονται] σε ανθρώπους που δεν εκτιμούν αυτό που κάνουμε», αναφερόμενος τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρώπη γενικότερα.

Ο Τραμπ στη συνέχεια χαιρέτισε τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο ακροατήριο – ο οποίος σήμερα το πρωί δεν είχε τίποτα άλλο από εγκωμιαστικά σχόλια για την πίεση του Τραμπ να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ στη δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Δεν θα πάρουμε τίποτα εκτός αν χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, ενώ θα ήμασταν ασταμάτητοι. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Εντάξει; Τώρα όλοι λένε “ω, ωραία”. Αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, επειδή ο κόσμος πίστευε ότι θα χρησιμοποιούσα βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία. Το μόνο που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μέρος που θα ονομάζεται Γροιλανδία».

Ο Τραμπ στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει «τίποτα από το ΝΑΤΟ», εκτός από την προστασία της Ευρώπης από τη Ρωσία, με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως παράδειγμα του προβλήματός του με την επτά δεκαετιών διατλαντική αμυντική συμμαχία.

«Βρισκόμαστε χιλιάδες μίλια μακριά, χωρισμένοι από έναν γιγάντιο ωκεανό. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει», είπε. Ο Τραμπ, ωστόσο, τόνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αργότερα σημέρα στο Νταβός.

«Τι κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από όλη αυτή τη δουλειά, όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από τον θάνατο, την καταστροφή και τα τεράστια ποσά μετρητών που πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν εκτιμούν αυτό που κάνουμε… Μιλάω για το ΝΑΤΟ και μιλάω για την Ευρώπη», είπε ο Τραμπ.

Συνέχισε να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να κατέχουν τη Γροιλανδία, δίνοντας κάποιες περισσότερες εξηγήσεις για το σκεπτικό του.

«Χρειάζεστε ιδιοκτησία για να την υπερασπιστείτε», είπε ο πρόεδρος. «Δεν μπορείτε να την υπερασπιστείτε με μίσθωση. Πρώτον, νομικά δεν είναι υπερασπίσιμο με αυτόν τον τρόπο, εντελώς. Και ψυχολογικά, ποιος στο καλό θέλει να υπερασπιστεί μια συμφωνία άδειας χρήσης ή μια μίσθωση;»

«Το μόνο που θέλουμε από τη Δανία για εθνική και διεθνή ασφάλεια και για να κρατήσουμε μακριά τους πολύ ενεργητικούς και επικίνδυνους πιθανούς εχθρούς μας είναι αυτή η γη στην οποία θα χτίσουμε τον μεγαλύτερο χρυσό θόλο που κατασκευάστηκε ποτέ», είπε, αναφερόμενος στα σχέδιά του για ένα σύστημα πυραυλικής άμυνας.

Σε μια άσχετη έκκληση προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέει να μην διεκδικήσει τα εύσημα για την τεχνολογία του Χρυσού Θόλου, καθώς είναι αμερικανική.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας για να υπερασπιστούν τη γειτονική χώρα.

«Ο Καναδάς παίρνει πολλά δωρεάν πράγματα από εμάς, παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες, αλλά δεν είναι. Παρακολούθησα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν και τόσο ευγνώμων».

Πίσω στη Γροιλανδία – ο Τραμπ λέει ότι το νησί μπορεί να διαδραματίσει «ζωτικό ρόλο στην παγκόσμια ειρήνη και την προστασία του κόσμου».

Επιμένει ότι είναι «ένα πολύ μικρό αίτημα», σε σύγκριση με αυτό που οι ΗΠΑ έχουν δώσει στο ΝΑΤΟ εδώ και πολλές δεκαετίες.

Και αμφισβήτησε τη δέσμευση των συναδέλφων μελών του ΝΑΤΟ στη συμμαχία, λέγοντας:

«Είμαστε εκεί για το ΝΑΤΟ 100%, δεν είμαι σίγουρος αν θα ήταν εκεί για εμάς».

Καθώς ο Τραμπ επέκρινε το ΝΑΤΟ, υπονοώντας ότι τα άλλα μέλη της συμμαχίας είχαν πάψει να τον αγαπούν, φάνηκε να μπερδεύει τη Γροιλανδία με την Ισλανδία.

«Μέχρι τις τελευταίες μέρες, όταν τους μίλησα για την Ισλανδία, με αγαπούσαν», είπε. «Με φώναζαν μπαμπά, σωστά, την τελευταία φορά».

Επανέλαβε την αναφορά στην Ισλανδία, ένα ανεξάρτητο έθνος που είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει κανένα συμφέρον στη Γροιλανδία, η οποία είναι ένα ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Πέρυσι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αποκάλεσε τον Τραμπ «μπαμπά».

«Από το να το διοικώ, έγινα ένας απαίσιος άνθρωπος», είπε ο Τραμπ για την εντύπωση που είχαν για αυτόν άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ.

«Αυτό που ζητώ είναι ένα κομμάτι πάγου, κρύο και σε κακή τοποθεσία, που μπορεί να παίξει ζωτικό ρόλο στην παγκόσμια ειρήνη και την προστασία του κόσμου», είπε. «Είναι ένα πολύ μικρό αίτημα, σε σύγκριση με αυτό που τους έχουμε δώσει για πολλές, πολλές δεκαετίες».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ πιέζει την παγκόσμια ελίτ λέγοντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ:

«Μπορείτε να πείτε ναι και θα σας είμαστε πολύ ευγνώμονες ή μπορείτε να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε».

Ο Τραμπ στράφηκε στον Εμανουέλ Μακρόν, αμφισβητώντας γιατί ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε χθες ομιλία φορώντας γυαλιά ηλίου.

JUST IN🚨 TRUMP MOCKS FRENCH PRESIDENT MACRON FOR WEARING SUNGLASSES AT DAVOS



“Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses, what the hell happened?” pic.twitter.com/Hag8t1uc7n — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 21, 2026

«Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα ωραία γυαλιά ηλίου… Τι συνέβη; Αλλά τον είδα να παριστάνει τον σκληρό τύπο».

«Μου αρέσει πραγματικά, είναι δύσκολο να το πιστέψω», τον ειρωνεύτηκε ο Τραμπ, πριν αφηγηθεί πώς χρησιμοποίησε την απειλή δασμών για να πείσει τις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει πολύ σύντομα την απόφασή του για το άτομο που θα αντικαταστήσει τον νυν πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ. Η μόνη ένδειξη που έδωσε ήταν ότι η επιλογή του ήταν ένας άνδρας.

«Θα ανακοινώσω έναν νέο πρόεδρο της Fed στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», είπε. «Νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Βλέπετε, αποκάλυψα ένα μέρος του: “Αυτός”».

Ο Τραμπ είπε ότι η επιλογή του ήταν «κάποιος που είναι πολύ σεβαστός».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν τα χαμηλότερα επιτόκια στον κόσμο – επειδή «χωρίς εμάς», οι άλλες χώρες δεν θα είχαν τίποτα και επιτέθηκε στους επενδυτές επειδή πιέζουν προς τα κάτω την χρηματιστηριακή αγορά όταν υπάρχουν σπουδαία οικονομικά νέα, επειδή πιστεύουν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν.

Ο αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε την επιτυχία του με τις επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών: «Τώρα θα ξεκινήσουμε από την ξηρά».

Ισχυρίστηκε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε φερόμενα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών «κατέστρεψαν ναρκωτικά από το νερό, τους ωκεανούς, τη θάλασσα, κατά 97,2%».

«Οι Δημοκρατικοί λένε ότι ψάρευαν: “Καταστρέψατε το Σαββατοκύριακο ψαρέματος κάποιου”. Θα έλεγα ότι ένα υποβρύχιο δεν είναι αλιευτικό σκάφος», είπε ο πρόεδρος.

«Τώρα θα ξεκινήσουμε από την ξηρά. Θα τα εξοντώσουμε όλα. Η ξηρά είναι το εύκολο κομμάτι», είπε ο Τραμπ.

Αφού επέκρινε το ΝΑΤΟ, την Ευρώπη, την Ελβετία και μια σειρά από άλλα έθνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος συνεχάρη το κοινό του Νταβός για την «τεράστια επιτυχία» τους.

«Οι ΗΠΑ επέστρεψαν, μεγαλύτερες, ισχυρότερες από ποτέ. Θα σας δω από κοντά».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του υπό υποτονικά χειροκροτήματα, αφού το κοινό παρέμεινε σιωπηλό για το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του.

Καθώς ο Τραμπ δεχόταν ερωτήσεις στο Νταβός, ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, επιβεβαίωνε ότι «η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας», καθώς οι ευρωβουλευτές διέκοψαν τη διαδικασία εφαρμογής της.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσθεσε:

«Η διαπραγματευτική μας ομάδα μόλις αποφάσισε να αναστείλει τις εργασίες… σχετικά με τη νομική εφαρμογή της συμφωνίας Turnberry. Διακυβεύονται η κυριαρχία και η εδαφική μας ακεραιότητα. Αδύνατη η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως έχει».

Όταν ρωτήθηκε πώς βλέπει την εξέλιξη της σχέσης ΗΠΑ-Κίνας, ο Τραμπ είπε ότι «είχε πάντα μια πολύ καλή σχέση με τον Πρόεδρο Σι», αποκαλώντας τον «απίστευτο άνθρωπο» και λέγοντας ότι «αυτό που έχει κάνει είναι καταπληκτικό».

Ο πρόεδρος ανέφερε την πανδημία COVID-19, λέγοντας ότι σταμάτησε να την αποκαλεί «κινεζικό ιό» κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Σι.

«Είπε: “Νομίζετε ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό όνομα;” Και αποφάσισα να το κάνω αυτό, γιατί να έχουμε πρόβλημα γι’ αυτό;»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αργότερα την Τετάρτη. Είπε ότι πιστεύει ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πλήρους κλίμακας πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους προέτρεψε να το κάνουν

«Πιστεύω ότι βρίσκονται σε ένα σημείο τώρα όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία», είπε. «Και αν δεν το κάνουν, είναι ηλίθιοι. Αυτό ισχύει και για τους δύο. Και ξέρω ότι δεν είναι ηλίθιοι. Αλλά αν δεν το κάνουν αυτό, είναι ηλίθιοι».

«Νομίζω ότι έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το Συμβούλιο Ειρήνης του και την τρέχουσα κατάσταση μετά τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Είπε ότι οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν τις επόμενες εβδομάδες εάν η Χαμάς θα αφοπλιστεί – ένα βασικό κριτήριο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύτηκε η ομάδα του προέδρου πέρυσι.

«Αν δεν το κάνουν… θα καταστραφούν. Πολύ γρήγορα», είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος είπε ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, δεν θα είχε υπογραφεί συμφωνία.

«Ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο και τους χτυπήσαμε σκληρά και ήταν η ολοκληρωτική εξάλειψη. Μπορεί να προσπαθήσουν ξανά, αλλά πρέπει να προσπαθήσουν από διαφορετική περιοχή, επειδή αυτή η περιοχή εξαλείφθηκε», δήλωσε ο Τραμπ για το Ιράν.

«Αν δεν το κάναμε αυτό, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ειρήνη» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, είπε, υποστηρίζοντας ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ δεν θα είχαν υποστηρίξει μια συμφωνία. «Φοβόντουσαν. Είχαμε έναν νταή. Ο νταής ήταν το Ιράν».

Διαβάστε επίσης:

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ αποχώρησε από δείπνο στο Νταβός μετά από επικριτικά σχόλια αμερικανού αξιωματούχου για την Ευρώπη

«Μαζεμένος» ο Ρούτε για τη Γροιλανδία: «Συγκρατημένη διπλωματία» ο μόνος τρόπος διαχείρισης της κατάστασης

«Παγώνει» η συμφωνία ΕΕ – Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Παραπέμπεται στο ευρωπαϊκό δικαστήριο