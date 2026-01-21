Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ αποχώρησε από δείπνο στο Νταβός μετά από επικριτικά σχόλια αμερικανού αξιωματούχου για την Ευρώπη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αποχώρησε ξαφνικά από ένα επίσημο δείπνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, στην οποία επέκρινε την Ευρώπη, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι δηλώσεις του Λάτνικ ήταν υποτιμητικές για την Ευρώπη και τη σχετική ισχύ της περιοχής σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Παράλληλα με την αποχώρηση της Λαγκάρντ, αρκετοί Ευρωπαίοι στην αίθουσα ένιωσαν άβολα.

Ο Λάτνικ καθόταν σε ένα τραπέζι στο πίσω μέρος της αίθουσας με άλλους, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Blackrock, Λάρι Φινκ.

Τελευταίος που μίλησε στο δείπνο με τους VIP, ο Λάτνικ αναφέρθηκε στις ενεργειακές πολιτικές της Ευρώπης και στη φθίνουσα παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, προκαλώντας τόσο χειροκροτήματα όσο και αποδοκιμασίες, δήλωσαν οι συμμετέχοντες στα μέσα ενημέρωσης.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η ΕΚΤ δήλωσε ότι δεν είχε κανένα σχόλιο, ενώ ένας εκπρόσωπος του Λάτνικ δήλωσε ότι κανείς δεν έφυγε βιαστικά. Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης έναν συμμετέχοντα που είπε ότι η Λαγκάρντ φαινόταν κουρασμένη.

Στο Νταβός, η Λαγκάρντ και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν την επιθυμία τους να δουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενότητα, ειδικά σε μια εποχή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε αρκετές χώρες της περιοχής, εκτός εάν επιτραπεί στην Ουάσινγκτον να αγοράσει τη Γροιλανδία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει τις απαιτήσεις του Τραμπ για το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος ως μορφή εκβιασμού και φέρεται να εξετάζουν πιθανές απαντήσεις στους δασμούς.

Αντιμέτωπες με ανανεωμένες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ κατρακύλησαν στη χειρότερη συνεδρίασή τους από τον Οκτώβριο την Τρίτη. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες στο Νταβός την Τετάρτη και να εκφωνήσει ομιλία στην ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας ελίτ.

