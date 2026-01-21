search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 17:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 15:30

Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ αποχώρησε από δείπνο στο Νταβός μετά από επικριτικά σχόλια αμερικανού αξιωματούχου για την Ευρώπη

21.01.2026 15:30
Lagarde

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αποχώρησε ξαφνικά από ένα επίσημο δείπνο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, στην οποία επέκρινε την Ευρώπη, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι δηλώσεις του Λάτνικ ήταν υποτιμητικές για την Ευρώπη και τη σχετική ισχύ της περιοχής σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Παράλληλα με την αποχώρηση της Λαγκάρντ, αρκετοί Ευρωπαίοι στην αίθουσα ένιωσαν άβολα.

Ο Λάτνικ καθόταν σε ένα τραπέζι στο πίσω μέρος της αίθουσας με άλλους, συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Blackrock, Λάρι Φινκ.

Τελευταίος που μίλησε στο δείπνο με τους VIP, ο Λάτνικ αναφέρθηκε στις ενεργειακές πολιτικές της Ευρώπης και στη φθίνουσα παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, προκαλώντας τόσο χειροκροτήματα όσο και αποδοκιμασίες, δήλωσαν οι συμμετέχοντες στα μέσα ενημέρωσης.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η ΕΚΤ δήλωσε ότι δεν είχε κανένα σχόλιο, ενώ ένας εκπρόσωπος του Λάτνικ δήλωσε ότι κανείς δεν έφυγε βιαστικά. Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης έναν συμμετέχοντα που είπε ότι η Λαγκάρντ φαινόταν κουρασμένη.

Στο Νταβός, η Λαγκάρντ και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν την επιθυμία τους να δουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενότητα, ειδικά σε μια εποχή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε αρκετές χώρες της περιοχής, εκτός εάν επιτραπεί στην Ουάσινγκτον να αγοράσει τη Γροιλανδία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει τις απαιτήσεις του Τραμπ για το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος ως μορφή εκβιασμού και φέρεται να εξετάζουν πιθανές απαντήσεις στους δασμούς.

Αντιμέτωπες με ανανεωμένες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ κατρακύλησαν στη χειρότερη συνεδρίασή τους από τον Οκτώβριο την Τρίτη. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες στο Νταβός την Τετάρτη και να εκφωνήσει ομιλία στην ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας ελίτ.

Διαβάστε επίσης:

Έφτασε στο Νταβός ο Τραμπ – Ακυρώθηκε η συνάντηση με Μερτς – Σε ετοιμότητα το «ευρωπαϊκό μπαζούκα»

«Μαζεμένος» ο Ρούτε για τη Γροιλανδία: «Συγκρατημένη διπλωματία» ο μόνος τρόπος διαχείρισης της κατάστασης

«Παγώνει» η συμφωνία ΕΕ – Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Παραπέμπεται στο ευρωπαϊκό δικαστήριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

razzies_2101_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες του Χόλιγουντ – Από τη «Χιονάτη» μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (video)

xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

chery-automobile_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 17:29
tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

razzies_2101_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες του Χόλιγουντ – Από τη «Χιονάτη» μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (video)

xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

1 / 3