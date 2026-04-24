search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Taylor Swift και Bad Bunny οι κορυφαίοι καλλιτέχνες στο Spotify

Η Taylor Swift και ο Bad Bunny έχουν ανακηρυχθεί οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams όλων των εποχών από το Spotify από την έναρξη της υπηρεσίας για πρώτη φορά πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time μετά από μια χρονιά για την τραγουδίστρια, η οποία περιελάμβανε την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, The Life Of A Showgirl.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts. Επίσης ανακηρύχθηκε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2025 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας.

Ήταν η πρώτη της μουσική κυκλοφορία από το 2025, όταν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον σταρ του NFL Τράβις Κέλσι τον Αύγουστο. Τον Μάιο δήλωσε ότι είχε ανακτήσει τον έλεγχο του καταλόγου της.

Ο Bad Bunny βρέθηκε επίσης στην κορυφή της λίστας με τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams όλων των εποχών με το Un Verano Sin Ti του 2022.

Ο Πορτορικανός ράπερ, γνωστός και ως Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο απόλαυσε μια θριαμβευτική χρονιά και την εντυπωσιακή άνοδό του στη διεθνή σκηνή με το έκτο στούντιο άλμπουμ του, Debi Tirar Mas Fotos.

Έγραψε ιστορία στα βραβεία Grammy ως ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο ;Aλμπουμ της Xρονιάς για δίσκο που με τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά και ακολούθησε η συναυλία του στο ημίχρονο του Super Bowl.

Διαβάστε επίσης:

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

«Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη στο Bios 

«Barrymore» του William Luce στο θέατρο Άνεσις – Στον ομώνυμο ρόλο ο Δημήτρης Καταλειφός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Αυτή την ώρα η μεταγωγή του δολοφόνου, του φίλου και των δύο κοριτσιών στον εισαγγελέα

ΕΛΛΑΔΑ

Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

MEDIA

Eurovision 2026: Δεν θα μεταδοθεί σε τρεις χώρες εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

