«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Άνοιξη έρχεται κάθε χρόνο με φόρα και συγκρούεται με τον Χειμώνα.
Το 1913 παρουσιάστηκε στο Παρίσι για πρώτη φορά ένα επαναστατικό έργο, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, σε μουσική σύνθεση του Ιγκόρ Στραβίνσκι και χορογραφία του Βασλάβ Νιζίνσκι.
Οι καινοτομίες της μορφής προκάλεσαν τότε έντονες αντιδράσεις και η Ιεροτελεστία αποτελεί, πλέον, ορόσημο στην ιστορία του χορού και της μουσικής.
Η δική μας Ιεροτελεστία της Άνοιξης είναι μια ελεύθερη ονειροπόληση πάνω στο πρωτότυπο έργο που έχει στην αφετηρία της τα ερωτήματα:
Τι χρειαζόμαστε εμείς σήμερα για να καλέσουμε την άνοιξη;
Πώς αποτινάσσουμε την κόπωση του χειμώνα;
Πώς συνυπάρχουμε και πώς εκφραζόμαστε σε μια κοινότητα;
Ποια είναι η σχέση μας με τα βήματα και τις κινήσεις, τις τελετουργίες αλλά και τις χορογραφίες που έκαναν οι πρόγονοί μας και σήμερα ίσως κάνουμε κι εμείς;
Στο πρώτο μέρος μια ομάδα ανδρών, μια κοινότητα, ενεργεί συλλογικά μέσα από ομαδικές τελετές. Στο δεύτερο ο καθένας χορεύει μόνος του, εστιάζοντας στην ατομική του έκφραση.
Στη θέση της θυσίας ενός επίλεκτου ατόμου, το οποίο στο πρωτότυπο έργο αφανίζεται για να φύγει ο χειμώνας και να έρθει η άνοιξη, εμείς επιλέξαμε να προσφέρει ο καθένας έναν προσωπικό χορό, να σωθεί το κάθε μέλος της κοινότητας χορεύοντας και να προστατέψει τους άλλους διατηρώντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του.
Ποιος θα είναι ο επίλεκτος; Ή τελικά μήπως είμαστε όλοι επίλεκτοι και μοναδικοί;
Ο χορογράφος Κώστας Τσιούκας συνεργάζεται ξανά με τον συνθέτη Larry Gus aka Παναγιώτη Μελίδη και με έξι ξεχωριστούς χορευτές σε ένα ξεσηκωτικό κάλεσμα για την άνοιξη και την αναγέννηση.
Χορευτές: Τάσος Καραχάλιος, Pierre Magendie, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Μάριος Αθανάσιος Μποζίκας, Γιάννης Νικολαΐδης, Σπύρος Ντόγκας
10 – 14 Μαΐου στις 21:00 στο Θέατρο Σφενδόνη
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.