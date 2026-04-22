ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
22.04.2026 13:33

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

Η Άνοιξη έρχεται κάθε χρόνο με φόρα και συγκρούεται με τον Χειμώνα.

Το 1913 παρουσιάστηκε στο Παρίσι για πρώτη φορά ένα επαναστατικό έργο, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, σε μουσική σύνθεση του Ιγκόρ Στραβίνσκι και χορογραφία του Βασλάβ Νιζίνσκι.

Οι καινοτομίες της μορφής προκάλεσαν τότε έντονες αντιδράσεις και η Ιεροτελεστία αποτελεί, πλέον, ορόσημο στην ιστορία του χορού και της μουσικής.

Η δική μας Ιεροτελεστία της Άνοιξης είναι μια ελεύθερη ονειροπόληση πάνω στο πρωτότυπο έργο που έχει στην αφετηρία της τα ερωτήματα:

Τι χρειαζόμαστε εμείς σήμερα για να καλέσουμε την άνοιξη;

Πώς αποτινάσσουμε την κόπωση του χειμώνα;

Πώς συνυπάρχουμε και πώς εκφραζόμαστε σε μια κοινότητα;

Ποια είναι η σχέση μας με τα βήματα και τις κινήσεις, τις τελετουργίες αλλά και τις χορογραφίες που έκαναν οι πρόγονοί μας και σήμερα ίσως κάνουμε κι εμείς;

Στο πρώτο μέρος μια ομάδα ανδρών, μια κοινότητα, ενεργεί συλλογικά μέσα από ομαδικές τελετές. Στο δεύτερο ο καθένας χορεύει μόνος του, εστιάζοντας στην ατομική του έκφραση.

Στη θέση της θυσίας ενός επίλεκτου ατόμου, το οποίο στο πρωτότυπο έργο αφανίζεται για να φύγει ο χειμώνας και να έρθει η άνοιξη, εμείς επιλέξαμε να προσφέρει ο καθένας έναν προσωπικό χορό, να σωθεί το κάθε μέλος της κοινότητας χορεύοντας και να προστατέψει τους άλλους διατηρώντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του.

Ποιος θα είναι ο επίλεκτος; Ή τελικά μήπως είμαστε όλοι επίλεκτοι και μοναδικοί;

Ο χορογράφος Κώστας Τσιούκας συνεργάζεται ξανά με τον συνθέτη Larry Gus aka Παναγιώτη Μελίδη και με έξι ξεχωριστούς χορευτές σε ένα ξεσηκωτικό κάλεσμα για την άνοιξη και την αναγέννηση.

Συντελεστές:

  • Χορογραφία: Κώστας Τσιούκας
  • Χορευτές: Τάσος Καραχάλιος, Pierre Magendie, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Μάριος Αθανάσιος Μποζίκας, Γιάννης Νικολαΐδης, Σπύρος Ντόγκας
  • Μουσική: Larry Gus, Igor Stravinsky
  • Δραματουργία: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου
  • Κοστούμια: Argis, Κώστας Τσιούκας
  • Φωτισμοί, Βίντεο, Trailer, Φωτογραφίες: Άγγελος Καλτσής
  • Σχεδιασμός αφίσας: Βασίλης Μαρματάκης
  • Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Πληροφορίες:

  • Παραστάσεις: 10-14 Μαΐου 2026
  • Ώρα έναρξης: 21:00
  • Θέατρο ΣΦΕΝΔΟΝΗ (Μακρή 4, Αθήνα 117 42)

