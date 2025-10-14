search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:50
14.10.2025 10:54

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει ιστορία – Κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 του Billboard με το «The Life Of A Showgirl»

14.10.2025 10:54
Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα charts με το «The Life of a Showgirl».

Λίγο μετά την ανακοίνωση ότι το άλμπουμ της έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 με ρεκόρ, το Billboard αποκάλυψε επίσης ότι και τα 12 τραγούδια της συλλογής πήραν θέση στην κορυφή του Hot 100, στις θέσεις 1-12. Είναι η πρώτη φορά που από ένα άλμπουμ όλα τα τραγούδια κατακτούν τις κορυφαίες θέσεις του chart χωρίς διακοπή στην ιστορία του Hot 100, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950, σύμφωνα με το Variety.

Η τραγουδίστρια είχε γίνει προηγουμένως η πρώτη και μοναδική καλλιτέχνιδα που κατέκτησε και τις 10 θέσεις στο top 10 του Hot 100. Το κατάφερε με τις δύο προηγούμενες κυκλοφορίες της, τα «Midnights» και «The Tortured Poets Department». Αλλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις, πάνω από το top 10 στη λίστρα δεν υπήρχαν μόνο δικά της τραγούδια σε θέσεις, αλλά και άλλων καλλιτεχνών.

Το «The Fate of Ophelia», το τραγούδι από το νέο της άλμπουμ που είναι στο νούμερο 1 του Hot 100, συγκέντρωσε 92,5 εκατομμύρια επίσημα streams στις ΗΠΑ.

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε δύο projects για το Disney+: μια ολοκληρωμένη ταινία συναυλίας, The Eras Tour | The Final Show, καθώς και σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων για την περιοδεία.

Η ταινία και το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα streaming από τις 12 Δεκεμβρίου.

