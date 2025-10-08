search
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 11:43

«Χαιρετίζω το χάος» λέει η Τέιλορ Σουίφτ για τις κριτικές του «The Life of a Showgirl»

08.10.2025 11:43
taylor-swift-new

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) δεν δίστασε να τοποθετηθεί στις ανάμεικτες κριτικές που προκάλεσε η κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl».

Σε συνέντευξη στο «The Zane Lowe Show» του Apple Music, η σούπερ σταρ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους θαυμαστές που, όπως είπε, «αμέσως» κατάλαβαν την ψυχή και τα μηνύματα του άλμπουμ. Ωστόσο, είχε μια ξεκάθαρη απάντηση και σε όσους εξέφρασαν αρνητική κριτική.

«Χαιρετίζω το χάος» δήλωσε χαρακτηριστικά η Σουίφτ και συνέχισε: «Ο κανόνας του θεάματος λέει, πως εάν είναι η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ μου και λες το όνομά μου ή τον τίτλο του, με βοηθάς. Και όσον αφορά την τέχνη, σέβομαι πολύ τις προσωπικές απόψεις των ανθρώπων. Δεν είμαι η “αστυνομία της τέχνης”. Είναι απόλυτα επιτρεπτό ο καθένας να νιώθει ό,τι θέλει. ‘Aλλωστε, ο στόχος μας ως καλλιτέχνες είναι να λειτουργούμε ως καθρέφτες».

Όπως αναφέρει το Variety, o δίσκος έχει αποσπάσει ανάμεικτες κριτικές με κάποιους να επαινούν το απενοχοποιημένο, χαρούμενο ήχο του ενώ άλλοι να επικρίνουν τους στίχους.

«Συχνά, ένα άλμπουμ είναι ένας πραγματικά. απίθανος τρόπος να δεις τον εαυτό σου», πρόσθεσε η σταρ στον Ζέιν Λόου.

«Αυτό που περνάς στη ζωή σου θα καθορίσει αν θα συνδεθείς ή όχι με την μουσική που κυκλοφορώ σε μια δεδομένη στιγμή» εξήγησε.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια-τραγουδοποιός αναφέρθηκε επίσης στο τι την ενδυναμώνει και αποτελεί το βαθύτερο κίνητρο για να δημιουργεί μουσική.

«Αυτό το κάνουμε για να μείνει. Όταν φτιάχνω τη μουσική μου, έχω στραμμένο το βλέμμα μου στην παρακαταθήκη που θα αφήσω. Ξέρω τι έφτιαξα. Ξέρω ότι το λατρεύω, και ξέρω ότι, όσον αφορά το “Showgirl“, όλα αυτά [οι αντιδράσεις] αποτελούν μέρος του», επισήμανε.

Η Σουίφτ συνεχίζοντας τις εμφανίσεις της για την προώθηση του 12ου άλμπουμ της, θα βρεθεί σήμερα 8 Οκτωβρίου, καλεσμένη στη διάσημη εκπομπή «Late Night With Seth Meyers».

