13.10.2025 13:45

Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ Τόμι Πράις

13.10.2025 13:45
tommy-price-new

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών, άφησε ο ντράμερ των Τζόαν Τζετ και Μπίλι Άιντολ, Τόμι Πράις.

Τη θλιβερή είδηση είδηση γνωστοποίησε η σύζυγός του, Στέφανι, κάνοντας λόγο για έναν «αφοσιωμένο σύζυγο και περήφανο πατέρα και δυναμικό ντράμερ και τραγουδοποιό».

«Η ενέργειά του, η καλοσύνη, το χιούμορ και ο απαράμιλλος ρυθμός του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσοι τον γνώριζαν, αλλά και σε κάθε σκηνή που κοσμούσε» πρόσθεσε.

Ο Τόμι Πράις έπαιξε ντραμς με την Joan Jett & τους Blackhearts από το 1987 έως το 2017.

«Χάσαμε ένα μέλος της οικογένειας των Blackheart, τον μοναδικό Τόμι Πράις. Ο Τόμι Πράις ήταν ένας θρυλικός ντράμερ και ήταν Blackheart για 4 δεκαετίες. Ήταν ο ντράμερ των ντράμερ. Στέλνουμε αγάπη στην όμορφη οικογένειά του. Σε αγαπάμε Τόμι» έγραψε η Τζόαν Τζετ.

«Ο Τόμι ήταν ένας φανταστικός μουσικός και ντράμερ που, το 1983, ήρθε την τελευταία στιγμή και έβαλε την οριστική του σφραγίδα στο άλμπουμ μου ‘Rebel Yell’. Μας βοήθησε να το ολοκληρώσουμε και περιόδευσε μαζί μας στις περιοδείες Rebel Yell και Whiplash Smile. Ο Τόμι ήταν φίλος αλλά και μουσικός συμπατριώτης μου, που έδινε τεράστιο ταλέντο και καρδιά σε όλα όσα έκανε. Και θα μου λείψει» έγραψε από την πλευρά του ο Μπιλι Άιντολ με τον οποίο ο εκλιπών έπαιζε τακτικά τη δεκαετία του 1980.

Ο Πράις γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το 1956 και έπαιξε επίσης με τους Scandal, Mink DeVille και Love Crushed Velvet, ενώ συμμετείχε σε δίσκους των Roger Daltrey, The Waterboys, Blue Oyster Cult, The Psychedelic Furs, Ronnie Spector και Debbie Harry.

1 / 3