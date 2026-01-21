search
21.01.2026 14:23

«Μαζεμένος» ο Ρούτε για τη Γροιλανδία: «Συγκρατημένη διπλωματία» ο μόνος τρόπος διαχείρισης της κατάστασης

21.01.2026 14:23
trump rutte white house

Την Ουκρανία έναντι των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία και των ευρωπαϊκών αντιδράσεων προέταξε ο Μαρκ Ρούτε στο Νταβός.

Συγκεκριμένα, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι μία «μελετημένη διπλωματία» είναι ο μόνος τρόπος για την διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς εν τέλει είναι μία μελετημένη διπλωματία», είπε κατά την διάρκεια συζήτησης στο Φόρουμ προειδοποιώντας ότι η πραγματική προτεραιότητα δεν είναι η Γροιλανδία, αλλά η Ουκρανία.

«Η Ουκρανία πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η Ουκρανία έρχεται πρώτη διότι είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική ασφάλεια».

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε πεπεισμένος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα σπεύσουν σε βοήθεια των ΗΠΑ αν χρειασθεί, αντίθετα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστρέξουν σε βοήθεια της Ευρώπης και ότι εμείς θα προστρέξουμε σε βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Εάν εμείς οι Ευρωπαίοι εδώ στο ΝΑΤΟ πιστεύουμε ότι με τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ (δανείου) που μπόρεσε να εξασφαλίσει η Κομισιόν και με την ειρηνευτική διαδικασία να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση μπορούμε να ξεχάσουμε την άμυνα της Ουκρανίας, να μην το κάνουμε».

«Χρειάζονται την υποστήριξή μας σήμερα, αύριο και την επόμενη μέρα. Θέλω οι ευρωπαίοι σύμμαχοι να συνεχίσουν να είναι επικεντρωμένοι στο θέμα αυτό», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

