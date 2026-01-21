Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια «τα χώνει» στους Ευρωπαίους για «υποχωρητικότητα στον Τραμπ» – «Έπρεπε να τους είχα φέρει επιγονατίδες»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ κατηγορεί την Ευρώπη για υποχωρητικότητα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, άσκησε σφοδρή κριτική στους Ευρωπαίους ηγέτες, κατηγορώντας τους για «συνενοχή» απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με τις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία.

Ο Νιούσομ, που θεωρείται ισχυρός διεκδικητής του χρίσματος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «παίζονται» από τον Τραμπ και ότι οι προσπάθειες κατευνασμού και προσέγγισής του δεν συνιστούν ουσιαστική διπλωματία. Κάλεσε την Ευρώπη να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση και να σταματήσει, όπως είπε, να υποχωρεί στις πιέσεις του.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, oι δηλώσεις του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές, με τον Νιούσομ να επικρίνει ανοιχτά τη στάση πολλών ηγετών που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποφεύγουν τη σύγκρουση με την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ανέφερε ότι έπρεπε να είχε φέρει «επιγονατίδες», σχολιάζοντας πολιτικούς που, κατά την άποψή του, επιδεικνύουν υπερβολική υποχωρητικότητα απέναντι στον Τραμπ.

I should have brought knee pads for European leaders — Newsom



California Governor Gavin Newsom shamed global leaders for their "pathetic" compliance and inaction on the world stage pic.twitter.com/smz6pXarAq — Sprinter Press (@SprinterPress) January 21, 2026

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ανοιχτή ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν βασικό εμπορικό εταίρο και κρίσιμο παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ορισμένοι ηγέτες επιδιώκουν ρόλο διαμεσολαβητή ή «καναλιού επικοινωνίας» με τον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν ενδεχόμενες κινήσεις όπως η απόσυρση της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία ή η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, οι δηλώσεις και οι απαιτήσεις του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, καθώς και οι απειλές για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, προκάλεσαν σύγχυση και έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατυπώθηκαν προτάσεις για αντίμετρα, όπως η επιβολή ευρωπαϊκών δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης:

Η Lactalis ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες λόγω «πιθανής παρουσίας» τοξίνης

Η Λαγκάρντ δε θα συναντηθεί με τον Τραμπ στο Νταβός: Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι»

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να «πάρει» τη Γροιλανδία στο Νταβός – Αντιδρά η Ευρώπη