Ο Τραμπ ετοιμάζεται να «πάρει» τη Γροιλανδία στο Νταβός – Αντιδρά η Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταφθάνει σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας και είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να κλιμακώσει τις πιέσεις του προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρά την έντονη αντίθεση των Ευρωπαίων.

Ο Τραμπ, ο οποίος χθες, Τρίτη, συμπλήρωσε έναν χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ, αναμένεται να επισκιάσει το ετήσιο φόρουμ που διεξάγεται στο θέρετρο των Άλπεων στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά από το 2020.

Επίθεση στον Στάρμερ

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε ευθέως στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, καλώντας τον να «συμμαζέψει τη χώρα του» και δηλώνοντας ότι το Λονδίνο «αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εκ νέου τη συμφωνία της Βρετανίας για την παράδοση των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο πράξη «μεγάλης ανοησίας», υποστηρίζοντας ότι θέτει σε κίνδυνο στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε ότι το Λονδίνο δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τη σταθερότητα και τη διεθνή νομιμότητα.

Ο Τραμπ «αισιόδοξος για συμφωνία»

Χθες, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις με θέμα τη Γροιλανδία στο Νταβός και σημείωσε ότι είναι αισιόδοξος πως θα υπάρξει τελικά συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο θα είναι πολύ ικανοποιημένο το ΝΑΤΟ και με το οποίο θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι κι εμείς. Αλλά τη χρειαζόμαστε για λόγους ασφαλείας. Τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος είπε απλώς: «θα το διαπιστώσετε».

Τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ επιμένει να επαναλαμβάνει ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία».

Ενθαρρυμένος από την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την ανάκτηση από τις ΗΠΑ του ελέγχου του πετρελαίου της χώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει ότι θα αναλάβει δράση κατά της Κούβας, της Κολομβίας αλλά και του Ιράν. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Χώρες μέλη του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει από την πλευρά τους ότι η στρατηγική του Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία απειλεί τη Συμμαχία.

«Το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε κατά των αμερικανικών προσπαθειών «να υποτάξουν την Ευρώπη» και χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές του Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε επιπλέον δασμούς εις βάρος Ευρωπαϊκών χωρών μέχρι να του επιτραπεί να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Ο Μακρόν δεσμεύθηκε εξάλλου να αντιταχθεί στους «νταήδες».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της προειδοποίησε ότι ο Τραμπ κινδυνεύει να παρασύρει τις σχέσεις ΕΕ- ΗΠΑ σε αρνητικό σπιράλ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, που προσπαθεί να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας του από την Ουάσινγκτον αφότου ο Τραμπ απείλησε να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ, δέχθηκε θερμό χειροκρότημα στο Νταβός όταν δήλωσε: «Ο Καναδάς στηρίζει ένθερμα τη Γροιλανδία και τη Δανία».

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να ενεργήσουν από κοινού, διότι δεν βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είμαστε στην ατζέντα», πρόσθεσε.

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ενέργεια των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας «θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ».

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν προτείνει διάφορους τρόπους προκειμένου οι ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αρκτικό νησί, όπου ήδη υπάρχει μια αμερικανική στρατιωτική βάση, αλλά δεν έχουν ικανοποιήσει τον Τραμπ.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν ζήτησε χθες από τους 57.000 συμπατριώτες του να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση.

Οικονομία και Συμβούλιο Ειρήνης

Στη σημερινή του ομιλία, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 14:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας), αναμένεται να αναφερθεί στις επιτυχίες του στον οικονομικό τομέα, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο Νταβός ο Τραμπ θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ελβετίας, της Πολωνίας και της Αιγύπτου.

Αύριο, Πέμπτη, ο Ρεπουμπλικάνος θα προεδρεύσει τελετής για το Συμβούλιο Ειρήνης, μια πρωτοβουλία του που αρχικά είχε στόχο την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Ωστόσο πλέον υπάρχει η ανησυχία ότι ο Τραμπ επιδιώκει το Συμβούλιο αυτό να εργάζεται για την επίλυση και άλλων κρίσεων, έναν ρόλο που παραδοσιακά έχει ο ΟΗΕ.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι του αρέσει ο ΟΗΕ, αλλά «ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις δυνατότητές του».

