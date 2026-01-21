Τραμπ: Ο Σταρμερ να «συμμαζέψει την χώρα του»

Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στο Νταβός, όπου αναμένεται να μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σε μια στιγμή που οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Η άφιξή του συνοδεύεται από νέες προειδοποιήσεις και σκληρή ρητορική, με αιχμή τη Γροιλανδία και τη Βρετανία.

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε ευθέως στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, καλώντας τον να «συμμαζέψει τη χώρα του» και δηλώνοντας ότι το Λονδίνο «αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εκ νέου τη συμφωνία της Βρετανίας για την παράδοση των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο πράξη «μεγάλης ανοησίας», υποστηρίζοντας ότι θέτει σε κίνδυνο στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε ότι το Λονδίνο δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τη σταθερότητα και τη διεθνή νομιμότητα.

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω πιέσεων προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Διαβάστε επίσης

Tηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Ερντογάν για Συρία, Γάζα και «Συμβούλιο Ειρήνης»

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών

Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός – Επέστρεψε στη βάση Άντριους