ΚΟΣΜΟΣ

21.01.2026 09:52

Τραμπ: Ο Σταρμερ να «συμμαζέψει την χώρα του»

21.01.2026 09:52
starmer trump new

Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στο Νταβός, όπου αναμένεται να μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, σε μια στιγμή που οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης βρίσκονται σε οριακό σημείο. 

 Η άφιξή του συνοδεύεται από νέες προειδοποιήσεις και σκληρή ρητορική, με αιχμή τη Γροιλανδία και τη Βρετανία.

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε ευθέως στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, καλώντας τον να «συμμαζέψει τη χώρα του» και δηλώνοντας ότι το Λονδίνο «αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα». 

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εκ νέου τη συμφωνία της Βρετανίας για την παράδοση των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο πράξη «μεγάλης ανοησίας», υποστηρίζοντας ότι θέτει σε κίνδυνο στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε ότι το Λονδίνο δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τη σταθερότητα και τη διεθνή νομιμότητα.

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω πιέσεων προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. 

