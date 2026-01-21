Tηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Ερντογάν για Συρία, Γάζα και «Συμβούλιο Ειρήνης»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Τούρκος πρόεδρος με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ χθες Τρίτη με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα, την ώρα που η Τουρκία εξετάζει εάν ο Ερντογάν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Τραμπ για τη δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης».

«Πολύ καλή συνομιλία»

«Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και ότι η ενότητα, η συνοχή και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Άγκυρα», ανέφερε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον Ερντογάν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Εξελίξεις στη Συρία και ρόλος των Κούρδων

Η συριακή κυβέρνηση κατέλαβε εκτεταμένες περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας αυτή την εβδομάδα και έδωσε στις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) προθεσμία τεσσάρων ημερών για να συμφωνήσουν στην ενσωμάτωσή τους στο κεντρικό κράτος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βασικός σύμμαχος των SDF, δήλωσαν ότι η συνεργασία τους με την ομάδα έχει αλλάξει χαρακτήρα μετά την ανάδειξη της νέας συριακής κυβέρνησης.

Η τουρκική προεδρία ανέφερε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους και την «κατάσταση» των κρατουμένων του σε συριακές φυλακές.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση, συνδεδεμένη με το εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), το οποίο διεξάγει ένοπλη εξέγερση κατά του τουρκικού κράτους εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας με το PKK, η Άγκυρα έχει καλέσει την οργάνωση και τις συνδεδεμένες ομάδες της να διαλυθούν και να αφοπλιστούν.

Η Τουρκία, ο βασικός ξένος υποστηρικτής της νέας συριακής κυβέρνησης, έχει επανειλημμένα χαιρετίσει τις προόδους της Δαμασκού κατά των SDF και έχει ζητήσει την ενσωμάτωσή τους στον κρατικό μηχανισμό της Συρίας.

Ευχαριστίες για την πρόσκληση στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε στον Τραμπ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συντονίζεται με την Ουάσινγκτον για τη Γάζα.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσκληση στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε στα μέσα Νοεμβρίου, εξουσιοδότησε το «Συμβούλιο Ειρήνης» και τις χώρες που συνεργάζονται μαζί του να συγκροτήσουν διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα.

Τον Οκτώβριο τέθηκε σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, στο πλαίσιο σχεδίου του Τραμπ, το οποίο είχαν αποδεχθεί το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Νωρίτερα την Τρίτη, η Τουρκία δήλωσε ότι ο Ερντογάν θα αποφασίσει σύντομα αν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία.

Η Άγκυρα έχει επικρίνει σφοδρά τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «γενοκτονία», ενώ το Ισραήλ έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε τουρκικό ρόλο στη Γάζα.

Αντιδράσεις και διεθνείς ανησυχίες

Περισσότεροι από 460 Παλαιστίνιοι —εκ των οποίων πάνω από 100 παιδιά— και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αναφερθεί νεκροί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, το Συμβούλιο Ειρήνης θα επέβλεπε την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας. Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ρόλος του θα επεκταθεί και σε άλλες συγκρούσεις παγκοσμίως.

Πολλοί ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι η προεδρία ενός τέτοιου οργάνου από τον Τραμπ, με εποπτεία σε ξένο έδαφος, θα παρέπεμπε σε αποικιοκρατική δομή, ενώ διπλωμάτες φοβούνται ότι ένα παγκόσμιο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα μπορούσε να υπονομεύσει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ των προσώπων που έχει κατονομάσει ο Λευκός Οίκος για συμμετοχή στο συμβούλιο περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Διαβάστε επίσης

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη επιδημία ιλαράς των τελευταίων 30 ετών

Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός – Επέστρεψε στη βάση Άντριους

Στο χείλος κρίσης ΗΠΑ–Ευρώπης για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απειλεί, οι Ευρωπαίοι ψάχνουν διπλωματική διέξοδο στο Νταβός