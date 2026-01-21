search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026 07:04

Τεχνικό πρόβλημα στο Air Force One που μετέφερε τον Τραμπ στο Νταβός – Επέστρεψε στη βάση Άντριους

Στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ για αλλαγή αεροσκάφους, μετά τον εντοπισμό «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος» στο Air Force One, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη προληπτικά, όταν το πλήρωμα διαπίστωσε την τεχνική δυσλειτουργία και έκρινε σκόπιμη την επιστροφή του αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ στη βάση.

Δημοσιογράφος που επέβαινε στο Air Force One ανέφερε ότι, αμέσως μετά την απογείωση, τα φώτα στο αεροσκάφος έσβησαν για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να δοθούν εκείνη τη στιγμή περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Καρολάιν Λίβιτ, σε χαλαρό τόνο, αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους το βράδυ της Τρίτης, σχολιάζοντας ότι «το καταριανό τζετ ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερο».

Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός.

