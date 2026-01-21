search
«Παγώνει» η συμφωνία ΕΕ – Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Παραπέμπεται στο ευρωπαϊκό δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, παραπέμποντάς την στο Δικαστήριο της ΕΕ για νομική αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «πάγωσε» σήμερα, 21 Ιανουαρίου την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Mercosur, καθώς μια οριακή πλειοψηφία , μόλις 10 Ευρωβουλευτών, αποφάσισε να παραπέμψει το σχέδιο της συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ για να αποφανθεί για τη νομική του βάση.

Υπέρ της παραπομπής της Συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ ψήφισαν 334, κατά 324 και υπήρξαν 10 αποχές.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για εξέλιξη που θα μπορούσε να καθυστερήσει την υλοποίησή της έως και για δύο χρόνια ή ακόμη και να την «εκτροχιάσει».

Η συμφωνία που υπεγράφη στις 17 Ιανουαρίου ολοκλήρωσε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων που διήρκεσε περισσότερο από 25 χρόνια. Ωστόσο, οι μεγάλες αντιδράσεις στην Ευρώπη παραμένουν.

Την ώρα της ψηφοφορίας, έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδήλωναν κατά της συμφωνίας χιλιάδες Γάλλοι και άλλοι Ευρωπαίοι αγρότες με εκατοντάδες τρακτέρ.

Επί τόπου αναπτύχθηκαν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν ελέγχους σε οποιονδήποτε προσπαθεί να προσεγγίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

