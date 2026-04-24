search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Σοκ στη Λάρισα: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους

ASTHENOFORO NEW

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λάρισα η ανακάλυψη δύο νεκρών γυναικών σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου.

Οι αρχές εντόπισαν τις σορούς μετά από ειδοποίηση συγγενών, καθώς δεν είχαν νέα τους για αρκετές ημέρες.

Οι γυναίκες, μια 90χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη της, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί εντοπίστηκαν περίπου στις 19:00 το απόγευμα σε προχωρημένη σήψη, ενώ στο σημείο υπήρχε έντονη δυσοσμία.

Η αστυνομία εισήλθε στο διαμέρισμα έπειτα από ειδοποίηση συγγενών που ανησύχησαν για την απουσία τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, όπως αναφέρει το larissanet.gr.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
allwyn-tarabanko
seismos-lasithi
ΕΛΛΑΔΑ

Nova-delfoi
eurovision_new
MEDIA

advertorial-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
KAXLAS
ΚΑΛΧΑΣ

arnaoutoglou
LIFESTYLE

benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

drakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

