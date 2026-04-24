ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:33
Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους

ekrixi-ampelokipoi

Αθώο λόγω αμφιβολιών έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον Νίκο Ρωμανό και άλλους δύο κατηγορούμενους στην υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Αντίθετα, ένοχες κρίθηκαν οι δύο γυναίκες που κάθονταν στο εδώλιο για αδικήματα που συνδέονται με την ίδια υπόθεση.

Ύστερα από 17 και πλέον μήνες στη φυλακή ο Νίκος Ρωμανός, όπως και οι Δημήτρης Π. και Αργύργης Κ. είναι πλέον ελεύθεροι.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση που είχε ζητήσει ενοχή των δύο γυναικών και απαλλαγή «λόγω σοβαρότατων αμφιβολιών» του Νίκου Ρωμανού, και άλλων δύο κατηγορούμενων. Ο ένας, όπως και ο Ρωμανός, βρέθηκε αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη εξαιτίας μερικού αποτυπώματός του σε σακούλα, ενώ ο τρίτος εκ των αθωωθέντων είχε εμπλακεί στην παράδοση των κλειδιών του διαμερίσματος.

Οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν, κατά περίσταση για τις εξής πράξεις: εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία συνεχίζεται καθώς σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ποινές για τις δύο κατηγορούμενες.

google_news_icon

allwyn-tarabanko
ADVERTORIAL

seismos-lasithi
Nova-delfoi
ADVERTORIAL

eurovision_new
advertorial-new
ADVERTORIAL

KAXLAS
arnaoutoglou
benitez pao
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
drakopoulos
allwyn-tarabanko
ADVERTORIAL

seismos-lasithi
Nova-delfoi
ADVERTORIAL

