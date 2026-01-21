Έφτασε στο Νταβός ο Τραμπ – Ακυρώθηκε η συνάντηση με Μερτς – Σε ετοιμότητα το «ευρωπαϊκό μπαζούκα»

Με καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στο Νταβός, όπου αναμένεται η σκληρή αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ θα μιλήσει το μεσημέρι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και θα έχει συναντήσεις με ηγέτες κρατών.

JUST IN: President Trump arrived on Wednesday in Zurich, Switzerland, ahead of his scheduled address in Davos.



Read more: https://t.co/pverNIcCEH pic.twitter.com/eL4XOCkzyR — ABC News (@ABC) January 21, 2026

Μια προγραμματισμένη διμερής συνάντηση σήμερα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ακυρώθηκε λόγω της καθυστερημένης άφιξης της αμερικανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Φον ντερ Λάιεν: «Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι»

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στο συνεχιζόμενο αδιέξοδο με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, επανέλαβε ότι ο πρώτος πυλώνας της δράσης της ΕΕ στη Γροιλανδία θα είναι μια «μαζική αύξηση των επενδύσεων».

Η Φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και όλους τους εταίρους για την ευρύτερη ασφάλεια της Αρκτικής, αλλά προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αλλάξει ακόμη πιο γρήγορα για να γίνει πιο ανεξάρτητη.

«Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Η Ευρώπη προτιμά τον διάλογο και τις λύσεις, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να δράσουμε, αν χρειαστεί, με ενότητα, επείγοντα και αποφασιστικότητα», είπε.

Κόστα: Η ΕΕ αντιτίθεται σε «οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Στην ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Κόστα δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τα κράτη μέλη και τους πολίτες της από «οποιαδήποτε μορφή εξαναγκασμού».

The geopolitical challenges Europe is facing may seem daunting: Russia’s war of aggression against Ukraine; the international rules-based order undermined; core alliances questioned.



But the EU will come out of this stronger, more resilient and sovereign. https://t.co/xtPSI0EwO9 — António Costa (@eucopresident) January 21, 2026

Το «ευρωπαϊκό μπαζούκα»

Την ίδια ώρα, η ΕΕ σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις απειλές Τραμπ και εξετάζει σοβαρά τη χρήση του ισχυρότερου εμπορικού της εργαλείου κατά των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Politico, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο εμπορικό της εργαλείο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και για την υπόθεση της Γροιλανδίας. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται πιο αποφασισμένα από ό,τι στο παρελθόν, καθώς θεωρούν ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει το επίπεδο μιας απλής εμπορικής διαφωνίας.

Η Γερμανία συντάχθηκε με τη Γαλλία ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει τη χρήση του Μηχανισμού Αντι-Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), γνωστού και ως «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, υπάρχει ευρεία στήριξη μεταξύ των κρατών-μελών για την ανάγκη προετοιμασίας όλων των πιθανών σεναρίων.

Η στάση της ΕΕ επηρεάζεται άμεσα από τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 10% σε χώρες του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σκανδιναβικές χώρες. Στη συνέχεια, κλιμάκωσε περαιτέρω, απειλώντας με δασμούς 200% σε γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες.

Παράλληλα με το ACI, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν και ένα παλαιότερο πακέτο αντιποίνων, το οποίο προβλέπει την επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ. Ορισμένοι διπλωμάτες αναφέρουν ότι τα αντίποινα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα, ενώ η Επιτροπή θα προχωρεί στη χρονοβόρα διαδικασία ενεργοποίησης του πιο ισχυρού μηχανισμού.

Η Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, έχει πρωτοστατήσει στην προώθηση μιας πιο σκληρής στάσης.

Αντίθετα, αρκετές χώρες μέχρι πρόσφατα ήταν επιφυλακτικές, φοβούμενες την κλιμάκωση και τις οικονομικές συνέπειες. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται πλέον να θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού αποτρεπτικού μέτρου είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ένας γενικευμένος εμπορικός πόλεμος. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ΕΕ διαθέτει εργαλεία που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, αλλά είναι έτοιμη να το κάνει αν χρειαστεί.

Τι είναι ο μηχανισμός ACI

Ο μηχανισμός ACI δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς, να περιορίσει εξαγωγές στρατηγικών αγαθών ή να αποκλείσει αμερικανικές εταιρείες από δημόσιους διαγωνισμούς. Η χρήση του θεωρείται σοβαρό βήμα, καθώς θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παρότι η ΕΕ είχε εξετάσει κάτι παρόμοιο το 2025, τότε είχε τελικά υποχωρήσει. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με διπλωμάτες, η ανοχή στο οικονομικό κόστος είναι μεγαλύτερη.

Για την ενεργοποίηση του ACI απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 15 κρατών-μελών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη στάση της Ιταλίας, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να θεωρείται πιθανός σύμμαχος του Τραμπ. Η Ρώμη προς το παρόν προτιμά τη συνέχιση των αποκλιμακωτικών συνομιλιών, ενώ και η στάση της Πολωνίας παραμένει ασαφής. Ωστόσο, η σύμπλευση Γαλλίας και Γερμανίας αυξάνει την πίεση προς τις χώρες αυτές να ευθυγραμμιστούν.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη μεταστροφή της γερμανικής στάσης φαίνεται να παίζει και η αποδοχή από τη βιομηχανία. Εκπρόσωποι του κλάδου των μηχανικών στη Γερμανία δήλωσαν ότι, παρά το γεγονός ότι ο τομέας τους πλήττεται ήδη δυσανάλογα από τους αμερικανικούς δασμούς, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη χρήση του μηχανισμού αντι-εξαναγκασμού.

Διαβάστε επίσης:

«Παγώνει» η συμφωνία ΕΕ – Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Παραπέμπεται στο ευρωπαϊκό δικαστήριο

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια «τα χώνει» στους Ευρωπαίους για «υποχωρητικότητα στον Τραμπ» – «Έπρεπε να τους είχα φέρει επιγονατίδες»

Η Lactalis ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες λόγω «πιθανής παρουσίας» τοξίνης