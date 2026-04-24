Αντιμέτωπες με ένα δύσκολο καλοκαίρι βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και οι ταξιδιώτες, ακόμη κι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τελειώσει άμεσα.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αναμένεται να παραμείνουν υψηλές, ενώ τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών θα συνεχίσουν να πιέζονται. Η διαταραχή στις αποστολές καυσίμων από τις χώρες του Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξάνει το κόστος και τον κίνδυνο ελλείψεων, την ώρα που ξεκινά η περίοδος αιχμής για τα καλοκαιρινά ταξίδια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παράγει αρκετά καύσιμα αεροσκαφών για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση. Η διυλιστική της ικανότητα μπορεί να καλύψει το πολύ το 70% των αναγκών των αεροπορικών εταιρειών. Μια παρατεταμένη διαταραχή στη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα στενά θα μπορούσε να οδηγήσει τις εταιρείες σε αγώνα αναζήτησης προμηθειών.

Η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το POLITICO εξετάζει τρία πιθανά σενάρια.

Πρώτο σενάριο: Ο πόλεμος τελειώνει και τα στενά ανοίγουν ξανά

Ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν θα έλυναν άμεσα την κρίση στα καύσιμα αεροσκαφών. Τα δεξαμενόπλοια θα χρειάζονταν ακόμη περισσότερο από έναν μήνα για να φτάσουν στην Ευρώπη από τον Κόλπο.

Ο Willie Walsh, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, IATA, προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ακόμη και σε αυτό το σενάριο «θα χρειαστεί μια περίοδος μηνών για να επιστρέψει η προσφορά εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται».

Η περιορισμένη προσφορά καυσίμων σημαίνει ότι οι τιμές των εισιτηρίων πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, μια ταχεία επίλυση της σύγκρουσης θα μπορούσε να αποτρέψει εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων ή πολιτικά μέτρα για τον περιορισμό της ταξιδιωτικής ζήτησης, σύμφωνα με τον George Shaw, ανώτερο αναλυτή πετρελαίου στην εταιρεία ενεργειακών συμβούλων Kpler.

Ο Frédéric Deleau, αντιπρόεδρος για την Ευρώπη στη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και συν-συγγραφέας πρόσφατης έκθεσης για το θέμα, προειδοποίησε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο «η Ευρώπη πιθανότατα θα συνέχιζε να αντιμετωπίζει αυξημένες τιμές καυσίμων καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού». Σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η ΕΕ θα απέφευγε μεγάλες ελλείψεις καυσίμων στα αεροδρόμια.

«Αλλά αν αυτό συνεχιστεί για ακόμη μερικές εβδομάδες, δεν θα είναι θέμα τιμής. Θα είναι θέμα προμήθειας», είπε.

Δεύτερο σενάριο: Μερικό άνοιγμα και άνιση τροφοδοσία

Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι μια μερική επίλυση της σύγκρουσης έως τις αρχές του καλοκαιριού, με τη ναυσιπλοΐα να επανέρχεται με διακοπές και αστάθεια.

Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών θα παρέμεναν υψηλές και η προσφορά θα ήταν αβέβαιη. Αυτό σημαίνει ότι «πτήσεις με χαμηλή απόδοση θα μπορούσαν να ακυρωθούν και ορισμένα αεροδρόμια θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν περιοδικούς περιορισμούς καυσίμων», έγραψε ο Deleau σε ανάλυσή του.

Πρώτες στη λίστα των περικοπών θα βρίσκονταν πιθανότατα οι πτήσεις αναψυχής μεγάλων αποστάσεων και τα λιγότερο δημοφιλή περιφερειακά δρομολόγια.

Λόγω των υψηλών τιμών των εισιτηρίων, «οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται να πάνε με το αυτοκίνητο στις διακοπές τους ή… ίσως επιστρέψουν οι διακοπές εντός της χώρας», δήλωσε ο Andrew Charlton, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Aviation Advocacy.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα τέτοιο σενάριο οι αεροπορικές εταιρείες μπορεί να κόψουν περισσότερες σύντομες περιφερειακές πτήσεις. Αντίθετα, τα πιο κερδοφόρα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, τα οποία εξυπηρετούνται από λιγότερες εταιρείες, πιθανότατα θα παραμείνουν ασφαλή.

«Ο πραγματικός κίνδυνος για τους επιβάτες είναι η τιμή, δηλαδή οι επιβαρύνσεις καυσίμων, τα λιγότερα εισιτήρια με έκπτωση και η μειωμένη συχνότητα σε οριακά δρομολόγια», δήλωσε η Μαρίνα Ευθυμίου, καθηγήτρια αεροπορίας στο Dublin City University.

Η Lufthansa έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα καταργήσει 20.000 πτήσεις τους επόμενους μήνες, προκειμένου να μειώσει τη χρήση καυσίμων. Δεν είναι η μόνη εταιρεία που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι οι αυξήσεις των τιμών θα μετακυλιστούν στους καταναλωτές. «Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί διαφορετικά θα χρεοκοπήσουμε σε λίγους μήνες», δήλωσε ο Sébastien Justum, ανώτερος αντιπρόεδρος της Air France-KLM, σε πρόσφατη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol, προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να ξεμείνει από καύσιμα αεροσκαφών έως τις αρχές Ιουνίου.

Σε δύσκολη θέση βρίσκονται και τα αεροδρόμια.

«Τα αεροδρόμια είναι παγιδευμένα στη μέση», είπε ο Charlton. «Είναι οι κάτοχοι των καυσίμων, αλλά δεν τα αγοράζουν τα ίδια. Αν δεν έχουν καύσιμα, τότε οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πετούν προς αυτά. Και αυτό είναι προφανώς μεγάλο πρόβλημα».

Τρίτο σενάριο: Ο πόλεμος συνεχίζεται

Αν η διαταραχή στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ διαρκέσει όλο το καλοκαίρι, «τα ευρωπαϊκά αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από τα ελάχιστα επιχειρησιακά επίπεδα», προειδοποίησε η Kpler.

Σε αυτό το σημείο, η αντίδραση της αγοράς καυσίμων θα μετατοπιζόταν σε «άμεσο περιορισμό της ζήτησης».

Σύμφωνα με την Μαρίνα Ευθυμίου, «αν αυτό κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, οι ελλείψεις σε Jet A1 μπορούν να αλλάξουν εντελώς το τοπίο, οδηγώντας σε δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη και την Ασία, όπου υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής».

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει το πιο καταστροφικό σενάριο, δηλαδή μια έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών που θα πλήξει τα αεροδρόμια της ΕΕ, εξακολουθεί να ετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Ο επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι χώρες μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούν τα αποθέματα καυσίμων έκτακτης ανάγκης, αν υπάρξουν ελλείψεις.

Ο Deleau προειδοποίησε και για ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών. Αν οι ακυρώσεις ξεπεράσουν το 10% των κανονικών επιπέδων κυκλοφορίας, οι πάροχοι ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με μείωση εσόδων, καθώς θα πραγματοποιούνται λιγότερες πτήσεις. Την ίδια στιγμή, οι αεροπορικές εταιρείες θα κληθούν να καλύψουν τις απώλειες, με αποτέλεσμα να είναι «διπλά τιμωρημένες».

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες θα μπορούσαν να βρεθούν οι εταιρείες χαμηλού κόστους, καθώς, σύμφωνα με τον Deleau, «βασίζονται στην υψηλή αξιοποίηση των αεροσκαφών, στα πυκνά προγράμματα και στη ζήτηση που είναι ευαίσθητη στην τιμή».

