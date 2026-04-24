ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας – Σάντσεθ: «Βασιζόμαστε μόνο σε επίσημα έγγραφα»

Σε ένα εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Πενταγώνου περιγράφονται οι επιλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να τιμωρήσουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που, κατά την άποψή τους, δεν υποστήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία και της επανεξέτασης της αμερικανικής θέσης σχετικά με τις διεκδικήσεις της Βρετανίας στις Νήσους Φώκλαντ, όπως δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

Οι επιλογές πολιτικής περιγράφονται λεπτομερώς σε ένα σημείωμα που εκφράζει την απογοήτευση για την αντιληπτή απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα πρόσβασης, στάθμευσης και υπερπτήσης – γνωστά ως ABO – για τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα ανέφερε ότι το ABO είναι «απλώς η απόλυτη βάση για το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι επιλογές κυκλοφορούσαν σε υψηλά επίπεδα στο Πεντάγωνο. Μία επιλογή στο ηλεκτρονικό μήνυμα προβλέπει την αναστολή της συμμετοχής «δύσκολων» χωρών σε σημαντικές ή κύρους θέσεις στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει σκληρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για το ότι δεν έστειλαν τα ναυτικά τους να βοηθήσουν στην απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έκλεισε για τη διεθνή ναυτιλία μετά την έναρξη του αεροπορικού πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Επίσης, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συμμαχία. «Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;», ρώτησε ο Τραμπ το Reuters σε συνέντευξη την 1η Απριλίου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν υποδηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε κάτι τέτοιο, ανέφερε ο αξιωματούχος. Επίσης, δεν προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη. Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να διευκρινίσει αν οι επιλογές περιλαμβάνουν την ευρέως αναμενόμενη αποχώρηση ορισμένων αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, ωστόσο.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το ηλεκτρονικό μήνυμα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, απάντησε: «Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς. Το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον ένας χάρτινος τίγρης, αλλά θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με οποιεσδήποτε εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Ρωγμές λόγω πολέμου

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του 76χρονου συνασπισμού και έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου ανησυχία ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην έρθουν σε βοήθεια των ευρωπαίων συμμάχων σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση. Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες αναφέρουν ότι η συμμετοχή στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν στη διατήρηση του στενού ανοιχτού, μόλις επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν τονίσει ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους έναντι της Ισπανίας, όπου η ηγεσία των Σοσιαλιστών δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναερίου χώρου της για την επίθεση κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Οι πολιτικές επιλογές που περιγράφονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα είχαν ως στόχο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ με σκοπό να «μειώσουν την αίσθηση του δικαιώματος εκ μέρους των Ευρωπαίων», ανέφερε ο αξιωματούχος, συνοψίζοντας το περιεχόμενο του μηνύματος.

Η επιλογή να τεθεί η Ισπανία σε αναστολή από τη συμμαχία θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, αλλά σημαντικό συμβολικό αντίκτυπο, υποστηρίζει το ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας από τη συμμαχία, και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αμέσως αν υπάρχει υφιστάμενος μηχανισμός στο ΝΑΤΟ για να γίνει αυτό.

«Παιχνίδι» με τα Φώκλαντ

Το σημείωμα περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή να εξεταστεί η επανεκτίμηση της διπλωματικής υποστήριξης των ΗΠΑ για μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως οι Νήσοι Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή. Ο ιστότοπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι οι νήσοι διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή διεξήγαγαν έναν σύντομο πόλεμο το 1982 για τα νησιά, αφού η Αργεντινή απέτυχε στην προσπάθειά της να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους πριν η Αργεντινή παραδοθεί. Ο Τραμπ έχει προσβάλει επανειλημμένα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ, αποκαλώντας τον δειλό λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι «δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ» και χαρακτηρίζοντας τα αεροπλανοφόρα της Βρετανίας «παιχνίδια».

Η Βρετανία αρχικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να επιτρέψει στα αεροσκάφη της να επιτεθούν στο Ιράν από δύο βρετανικές βάσεις, αλλά αργότερα συμφώνησε να επιτρέψει αμυντικές αποστολές με στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, εν μέσω των ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη. «Αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, εμπόδια ή δισταγμούς… Δεν έχεις και πολύ συμμαχία αν υπάρχουν χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», είπε ο Χέγκσεθ.

Σάντσεθ: Βασιζόμαστε μόνο σε επίσημα έγγραφα και θέσεις

Άμεση ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στο δημοσίευμα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ είπε χαρακτηριστικά ότι «η Ισπανία δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει email, αλλά βασίζεται σε επίσημα έγγραφα και θέσεις» παίρνοντας θέση για το δημοσίευμα του Reuters.

Διαβάστε επίσης

