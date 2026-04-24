Πάτρικ Μαλντούν: Το τελευταίο βίντεο που έστειλε στην αδερφή του πριν εντοπιστεί νεκρός

Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ ο απροσδόκητος θάνατος του Πάτρικ Μαλντούν ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή (19/4), σε ηλικία 57 ετών ύστερα από καριδακή προσβολή που υπέστη.

Η αδερφή του ηθοποιού ανήρτησε το τελευταίο βίντεο που της είχε στείλει ο εκλιπών, λίγες ώρες πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Το εν λόγω βίντεο -όπως αποκάλυψε- της το είχε στείλει το Σάββατο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Σε αυτό ο Πάτρικ Μαλντούν κατέγραφε έναν πίνακα που απεικονίζει τον Ιγνάτιο Λογιόλα ενώ στη συνέχεια φώναξε ένα σύνθημα από τα σχολικά του χρόνια.

Η Σάνα Μαλντούν Ζάπα περιέγραψε τον αδερφό της ως «ο αστείος, ο καλλιτέχνης, ο αθλητής», ενώ ανέφερε ότι η οικογένεια σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία τελετή στη μνήμη του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμη σε περίοδο πένθους, υπογραμμίζει.

Ο Πάτρικ Μαλντούν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ντους από τη σύντροφό του και έπειτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έδειχναν κάποιο σημάδι ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

