search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.04.2026 11:21

Πάτρικ Μαλντούν: Το τελευταίο βίντεο που έστειλε στην αδερφή του πριν εντοπιστεί νεκρός

24.04.2026 11:21
Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ ο απροσδόκητος θάνατος του Πάτρικ Μαλντούν ο οποίος έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή (19/4), σε ηλικία 57 ετών ύστερα από καριδακή προσβολή που υπέστη.

Η αδερφή του ηθοποιού ανήρτησε το τελευταίο βίντεο που της είχε στείλει ο εκλιπών, λίγες ώρες πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Το εν λόγω βίντεο -όπως αποκάλυψε- της το είχε στείλει το Σάββατο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Σε αυτό ο Πάτρικ Μαλντούν κατέγραφε έναν πίνακα που απεικονίζει τον Ιγνάτιο Λογιόλα ενώ στη συνέχεια φώναξε ένα σύνθημα από τα σχολικά του χρόνια.

Η Σάνα Μαλντούν Ζάπα περιέγραψε τον αδερφό της ως «ο αστείος, ο καλλιτέχνης, ο αθλητής», ενώ ανέφερε ότι η οικογένεια σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία τελετή στη μνήμη του.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμη σε περίοδο πένθους, υπογραμμίζει.

Ο Πάτρικ Μαλντούν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ντους από τη σύντροφό του και έπειτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έδειχναν κάποιο σημάδι ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 12:33
Η Κάτια Ταραμπάνκο στο Allwyn Game Time: Ο ΠΑΟΚ θα βγάλει ψυχή και πάθος στον τελικό

ΕΛΛΑΔΑ

Νέος δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

1 / 3